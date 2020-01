Muhteşem Yüzyıl 2014'e kadar devam edecek

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bizim öyle bir ecdadımız yok" diye eleştirdiği Muhteşem Yüzyıl dizisi 2014 yılına kadar devam edecek.

Tim's Production'ın yapımcılığını üstlendiği ve tüm dünyada 200 milyonun üzerinde seyirciye ulaşan dizinin 2014 yılı haziran ayına kadar anlaşması yenilendi.

Star TV'de seyirciyle buluşmaya devam edecek olan Muhteşem Yüzyıl'da "Rüstem Paşa" rolündeki Ozan Güven geçen günlerde "Muhteşem bu sezon bitiyor" şeklinde açıklama yaparak kafaları karıştırmıştı. Ancak yapım şirketinin yaptığı anlaşmayla iddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı.



Erdoğan: Bizim öyle bir ecdadımız yok



Başbakan Tayyip Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman döneminin anlatıldığı Muhteşem Yüzyıl dizisine sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kınıyorum. Bu konuda ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gereken kararı vermesini bekliyoruz. Bu değerlerle oynayanlara milletçe gereken dersin hukuk içinde verilmesi gerekir" dedi.

Başbakan şunları söylemişti:

"Biz 7 milyarlık bu dünyanın içinde yaşıyoruz. Bizim görevimiz nedir, bunu çok iyi biliriz. Ecdadımızın at sırtında gittiği her yere biz de gideriz; her yerle biz de ilgileniriz. Ama bunlar, televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o Muhteşem Yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyor. Bizim öyle bir ecdadımız yok. Biz öyle bir Kanuni, öyle bir Sultan Süleyman tanımadık. Biz öyle bir Kanuni tanımadık, onun ömrünün 30 yılı at sırtında geçti. Sarayda o gördüğünüz dizilerdeki gibi geçmedi. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bunu çok iyi anlamanız lazım. Ben o dizilerin yönetmenlerini de o televizyonun sahiplerini de milletimin huzurunda kınıyorum. Bu konuda da ilgilileri uyarmamıza rağmen yargının da gerekli kararı vermesini bekliyoruz."