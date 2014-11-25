Muhteşem Gatsby ‘bürokrasiye’ takıldı

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda (DT), kasım ayı içinde prömiyer yapması planlanan ABD’li yazar F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alınan ve dünya klasikleri arasında yer alan “Muhteşem Gatsby/The Great Gatsby” adlı oyun, “bürokrasiye” takıldı. Oyunun dekor, kostüm gibi alım-satım işleri, kurumda henüz atanmış bir müdür olmadığı için yapılamıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, DT Genel Müdürlüğü’nce, sezon başında, ilk tur oyunları arasında sahneleneceği duyurulan oyunun en erken şubat ayında izleyici ile buluşabileceği belirtiliyor.

Nejat Birecik’in genel müdür olmasının ardından sanattan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri Ercan, Başrejisör Ali Hürol, Sanat Teknik Müdürü Hakan Dündar, Ankara DT Müdürü Şekip Taşpınar, Ankara DT Müdür Yardımcısı Serdar Kayaokay, İzmir DT Müdürü Metin Oyman, Erzurum DT Müdürü Levent Aras, İstanbul DT Müdürü Şakir Gürzumar, İstanbul DT Müdür Yardımcısı Selen Birkiye, İstanbul DT Sanat Teknik Müdürü Ethem Özbora, Adana DT Müdürü Gökhan Doğan, Van DT Müdürü Demet Boci görevlerinden istifa etmişti.

Birecik’in atanmasının ardından da bir ay gibi bir süre geçmiş olmasına karşın kurumda hâlâ istifa eden müdürlerin yerine yeni müdür ataması yapılmadı. Kurum sanatçılarının, Birecik’in “sanat kurumlarının kapatılmasını öngören Türkiye Sanat Kurulu (TÜSAK) Yasa Tasarısı Taslağı’nı savunduğu” gerekçesiyle “müdürlük görevi kabul etmedikleri” belirtilirken, bu durum kurumun işleyişinde de aksaklıklara yol açıyor.

Faik Ertener’in yönetmenliğini üstlendiği oyunun ağustos ayı ortalarında provalarına başlanmıştı. Ancak Şakir Gürzumar’ın istifasının ardından oyunun provaları da durdu. Çünkü DT’nin yasasına göre bölge oyunlarının alım-satım işlerinden ve programlamasından yetkili kişi o tiyatronun müdürü. Müdürün imzası olmadan oyunla ilgili prosedürler, genel müdürün onayına sunulamıyor.