'Muhteşem Garrett Kısadon' ölüm ilanını kendisi yazdı, gülümsemesini bizimle bıraktı, 5 yaşındaydı: Sonra görüşürüz ezikler!

6 Temmuz’da, ABD’nin Iowa kentinde, henüz 5 yaşındayken hayata gözlerine yuman Garrett Matthias’a ender görülen bir kanser teşhisi konmuştu. Garrett, şakak -temporal- kemiği ve kafatası siniri kanseriyle mücadele ediyordu.

Ebeveynleri, hastalığının terminal olduğunu öğrendiğinde; 'cenaze' gibi, büyüklerin bile üzerinde düşünmekte imtina ettiği meseleleri Garrett'a danışmaya karar verdi. Cenaze törenin nasıl yapılacağını ona sordular ve ‘ölüm ilanını’ birlikte hazırladılar.

Garrett’a ‘favori süper kahramanları’ sorulduğunda, ‘’Batman… ve Thor, Iron Man ve Hulk ve Cyborg’’ cevabını verdi.

‘En sevdiği renkler’ konusunda da hem çok kararlıydı hem de bir o kadar kafası karışık: ‘’Mavi… ve kırmızı ve siyah ve yeşil’’

Büyüdüğünde ‘profesyonel boksör’ olmak istediğini söylüyordu ve kendisini bir ‘Bulldog!’ olarak tanımlıyordu.

En sevdiği insanları sıralamayaysa annesi, babası ve kız kardeşinden başlıyordu. Çekirdek aileden sonra ise liste şöyle devam ediyordu: ‘Yeni ev alan’ büyükbaba ve büyükanne, daha sonra da ‘karavanlı’ büyükbaba ve büyükanne… Listede onları takiben kuzenleri, ‘kokuşmuş’ amcası, ‘teyzoşu’ ve dayıları vardı. En son ise ‘Batman!!!’.

En çok sevdiği şeylerin başında ‘kız kardeşiyle oynamak, trash metal dinlemek ve mavi tavşanı’ geliyor. Batman de o listede kendine yer bulmuş. Nefret ettikleri ise ‘pantolonlar ve pislik aptal kanser...’

Garrett, ‘öldüğünde bir goril olacağını ve babasına kaka fırlatacağını’ söylüyor. ‘’Yakılmak mı yoksa gömülmek mi istiyorsun’’ sorusuna cevaben ‘Thor’un annesi gibi yakılmak ve goril olduğunda yaşayacağı bir ağaca dönüştürülmek’ istediğini dile getiriyor.

Nasıl bir cenaze istediği sorulduğundaysa şu cevabı veriyor: ‘’Cenazeler hüzünlü: Ben -5 yaşımda olduğum için- 5 zıpzıp evi, Batman ve dondurma istiyorum’’

Garrett'ın ailesi, 14 Temmuz'da gerçekleşecek törende, çocuklarının isteklerinin hemen hemen hepsinin yerine getirileceğini açıkladı. Cenaze, ‘festival havasında’ geçecek; beş zıpzıp evi, başka oyunlar ve havai fişek gösterileri olacak. Bir okçu, komşularının göletinde Garrett’ın küllerini taşıyacak küçük bota alevli bir ok fırlatacak. Ancak aile, ‘küllerden nasıl ağaç yapacaklarını çözene kadar’ Garret’ın küllerini saklama kararı almış.

5 yaşında hayata -güleryüzünü bizimle bırakarak- veda eden Garrett’ın ölüm ilanı şöyle bitiyor:

"Sonra görüşürüz ezikler! - The Great Garrett Underpants*..."

​*Muhteşem Garrett Kısadon