Muhtardan ilginç kampanya: Yorgan alana bir ikametgâh da hediyemiz olsun

Bursa’nın Gürsu ilçesi İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Deveci, yorgancı dükkânında sürdürdüğü muhtarlık görevi sırasında yorgan alanlardan ikametgâh ücreti almıyor.

Çeşitli meslek grubundan insanların muhtarlık yapması pek şaşılacak bir şey değil. Ancak resmi işlemler için bir yorgancı dükkânına gitmek ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oluyor. Bunlardan biri de Gürsu İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Deveci. Bitmek üzere olan baba mesleği olan yorgancılığı devam ettirmek için çabalayan Muhtar Deveci, başka muhtarlık bürosu olmadığı için vatandaşların resmi işlemlerini de yine ekmek teknesi olan yorgancı dükkânında hallediyor. Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Mustafa Deveci vatandaşlara kampanya bile yapmış. Buna göre, “yorgan alana ikametgâh bedava.”

Günün büyük bölümünde muhtar bulabildiği için yorgancı dükkânından hem Mustafa Deveci memnun, hem de mesai saati sıkıntısı yaşamayan vatandaş.

“7-24 mesai veriyoruz”

İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Deveci (53), Gürsu’da üçüncü kuşak olarak ikamet ettiğini belirterek, “İkinci dönem muhtarlık yapıyorum. Dede mesleği yorgancılığı da devam ettirmeye çalışıyoruz. Mutluyuz, mahallemiz mutlu, biz mutluyuz. Vatandaş da gayet memnun. Çünkü hayatımın çoğunu evden çok dükkânda geçirmek zorundayım. Burası bizim ekmek teknemiz, o nedenle vatandaş da memnun, biz de memnunuz. Burada çözemediğimiz sorunları bir üst makamda çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşların durumdan memnun olduklarını anlatan Mustafa Deveci, şöyle devam etti: “Çünkü insanları birebir tanıdığın ve sıcak ilişkiler olduğu için mesai olmuyor. İnsanların hayatı 7-24. Bizim yürürlükteki mesai anlayışımız muhtarlığın 8.30 ve yarım arası. Ondan sonra muhtarı bulma şansın zor. Ama biz burada olduğumuz için mahalle sakinleri şanslılar.”

“Yorgancılık bizle birlikte biter”

Sabah 08.30 sularında başladığı mesaiyi gece 23.00’a kadar dükkanda geçirdiklerini anlatan Deveci, “Yorgancılık günümüzde bitmek noktasına gelen bir meslek. Gerçi bizim için bir sevda bunu dikmek, müşteriye hizmet etmek. Biz üçüncü kuşak olarak bunu yapıyoruz ama bizden sonra gelen nesille bizle birlikte noktayı koymak zorundayız gibi görünüyor.” diye konuştu.

“Amerika’ya bile yorgan gönderiyoruz”

Vatandaşın isteğine göre sipariş usulü yün, pamuk ve silikon yorgan yaptıklarını anlatan Muhtar Deveci, şöyle devam etti: “Yurt dışından gelen vatandaşlarımıza da yorgan yapıyoruz. Dünyanın her tarafına yorgan gönderiyoruz. Mesela Ahıska Türkleri var, bunlara çok önem gösteriyorlar. Amerika’da yaşayan grupları var, onlar geldiği zaman en az biri iki yorgan götürüp bizi onore ediyorlar.”

Yorganların işçiliği ve isteğe göre 100 liradan başladığını anlatan İstiklal Mahalle Muhtarı Mustafa Deveci, sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca muhtarlığımız var burada. Mahalle sakinleri ve Gürsululara hizmet veriyoruz. Bir de jestimiz olsun ve bir yorgan alana bir ikametgâh da hediyemiz olsun. Ayrıca evlenenlerle öğrencilere de ilk burs olarak ikametgah bizden olsun.”

“Kesinlikle memnunuz”

5 yıldır Gürsu’da ikamet eden Süleyman Goçagil ise hizmetten memnun olduklarını belirterek, “Muhtarımızdan son derece memnunuz, hem esnaflığı, hem muhtarlığı, hem insanlığı son derece iyi. 7-24 hizmet veriyor, saat kaç olursa olsun gelip her türlü işlemimizi yapıyoruz. Kesinlikle çok memnunuz, yorgan ihtiyacımızı da buradan gideriyoruz. Bugün de işbaşı için muhtarımızdan nüfuz cüzdanı sureti aldım” dedi.