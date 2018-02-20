Muhsin Ertuğrul'un anıları sahnelenirken 7 Ulu Ozan aynı gecede anıldı

İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, hem Muhsin Ertuğrul’un anıları sahnelendi hem de Alevi-Bektaşiliği’nin 7 ulu ozanı programla anıldı.

Türk tiyatrosunun kurucusu, Türk sinemasının öncü isimlerinden oyuncu, yapımcı, yazar ve yönetmen Muhsin Ertuğrul’un kaleme aldığı anılar, Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Alevi-Bektaşiliği’nin yedi ulu ozanı kabul edilen Seyyid Nesimi, Şah İsmail Hatayi, Fuzuli, Yemini, Virani, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet de Maltepe Belediyesi\'nin ev sahipliği yaptığı \"Yedi Ulu Ozan\" isimli etkinlikle anıldı.

SAHNE PERFORMANSLARI İZLEYİCİLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu, “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” adlı oyunla, çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusu, Türk sinemasının öncü isimlerinden oyuncu, yapımcı, yazar ve yönetmen Muhsin Ertuğrul’un kaleme aldığı anıları sahneledi. 2016 yılında düzenlenen 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, tiyatro ödülleri dram dalında, Cüneyt Yalaz\'a \"Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu\", İlker Yasin Keskin\'e \"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu\", yine aynı yıl 41. İsmet Küntay Ödülleri En İyi Oyun Yazarı, Direklerarası Seyirci Ödülleri 2016 En İyi Erkek/Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazandıran oyun, Maltepeli tiyatroseverler için sahnelendi. İki perdelik oyunda, metin düzenlemesini Cüneyt Yalaz ve İlker Yasin Keskin, dekoru Özgür Eren, müzikleri Aybars Gülümser hazırladı. Oyunda Vahram Papazyan’ı canlandıran İlker Yasin Keskin, Muhsin Ertuğrul’u canlandıran Cüneyt Yalaz ve Latife hanıma hayat veren Banu Açıkdeniz, sahne performanslarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

7 ULU OZAN ANILDI

Öte yandan yine Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen bir diğer anma programında, halk müziği sanatçısı Hasan Papur, yedi ulu ozanın Alevi-Bektaşi inancının temel taşı olduğunu söyledi. Yedi ulu ozanı saygıyla anan Papur, halkın, toplumun dili olan, gönüllerinde yaşayan halk ozanlarını, ozan geleneğini genç kuşaklara anlatmanın önemine dikkat çekti. Programda, Gülşen Kantoz Şahin, Sebahattin Yılmaz, Sinem Kantoz Şahin, Mey Üstadı Ali Kaya, yedi ulu ozanın deyiş ve türkülerini seslendirdi.

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