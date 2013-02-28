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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'İmralı tutanakları' yorumu: Muhatabımız Erdoğan'dır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyet'te yer alan 'İmralı tutanakları' ile ilgili olarak 'Recep Tayyip Erdoğan, ne düşünüyor acaba' dedi

28 Şubat 2013 20:23

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel ve beraberindeki heyetle bir restoranda, çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrasında Kılıçdaroğlu ve Gabriel ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Milliyet'te yayımlanan ''İmralı tutanakları'' başlıklı haberin hatırlatılması üzerine ''Daha öncede söylemiştim, masanın bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan, diğer ucunda da Abdullah Öcalan oturuyor. Ortaklardan birisinin yaptığı açıklamaları, bugün gazetelerde okuduk. Diğer ortağın yapacağı açıklamaları da bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da söz konusu haberdeki başkanlık sistemiyle ilgili ifadeleri nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

''Bir görüşme var. Görüşmenin bir ucunda Recep Tayyip Erdoğan var. Masanın öbür ucunda da diğer ortağı Abdullah Öcalan var. Bir tarafta olan görüşünü beyan etti, bugün bir gazetemizde yer alıyor, bütün ayrıntıları ile yer alıyor. Bizim muhatabımız olacak kişi, diğer ortak. Yani Recep Tayyip Erdoğan, ne düşünüyor acaba. Bunu bekliyoruz, meşru bir düzende, hukukun egemen olduğu bir düzende bizim muhatap olarak alacağımız kişi, bu ülkenin Başbakanıdır, yani Recep Tayyip Erdoğan'dır. Beraber görüşüyorlar, mektuplar gidip geliyor. Karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bunlardan sadece bir bölümü medyaya yansıdı, bizim bilgimiz de o medyayla sınırlı.''

 

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