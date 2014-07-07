Muharrem’in ölümünde soruşturma izni

Van'da yollar karla kaplı olduğu için cenazesi babasının sırtında taşınan 3 yaşındaki Muharrem Taş’la ilgili olarak 4 kurum için soruşturma izni verildi.

Van Valiliği İl İdare Kurulu ile Gürpınar İlçe İdare Kurulu tarafından Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili 4 kurum hakkında soruşturma izni verilmesi talebinin reddedilmesi üzerine yapılan itiraz sonuçlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Baro Başkanlığı'nın yaptığı itirazları değerlendiren Van Bölge İdare Mahkemesi, soruşturma izni verilmemesi yönündeki kararı kaldırarak olayda ihmali olduğu iddia edilen 4 kurum hakkında soruşturma izni verdi.

Kararla ilgili Van Adliyesi’nde gazetecilere açıklama yapan Van Baro Başkanı Murat Timur, olayda sorumluluğu bulunanlara dava açılması gerektiğini söyledi.

Murat Timur, şöyle konuştu: "Elbette ailenin avukatları olarak hakları sonuna kadar kullanacağız. Esas olan, ön incelemede olayla ilgili ciddi deliller varsa, somut bilgi belge varsa takdir hakkının bu soruşturma yönünde kullanılmasıdır. Ancak bu kadar ciddi deliller varken memuru koruma güdüsüyle karar verilmesi soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesine valiliğin engel olması kabul edilecek durum değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde memuru koruma güdüsüyle hareket edilip görev suçlarında amirlerden izin alma durumu söz konusu değildir. İl idare kurulları genelde memuru korumaya yönelik mekanizmalar haline gelmiştir. Bu sürecin derhal kaldırılması gerekiyor. Bunun yargı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor."

Kararın önemli olduğuna dikkat çeken Timur, “En azından adalete olan anlayışı bir nebze kaldırabilecek niteliktedir. Beklentimiz, savcılık tarafından bir an önce olayla ilgili soruşturmanın tamamlanıp ilgililer hakkında dava açılması. Ama burada taksirle ölüme sebebiyet olarak algılamamak gerekiyor. Olası kasttan dava açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim umudumuz Türkiye'de hukuk yapılanması içinde sorumluların yargı önüne çıkarılarak gerekli kararların verilmesi. Beklediğimiz sonuç çıkmazsa, Anayasa Mahkemesi ve AİHM müracaat edeceğiz" diye konuştu.

Timur, idare kurullarının kararının kaldırılmasıyla 112 Komuta Kontrol Merkezi, köyün bağlı olduğu askeri birlik, özel idare ve karayolları hakkında soruşturma açılacağını anımsattı.

Muharrem Taş'ın babası Abdulvahap Taş ise oğlunun ölümünde sorumluluğu bulunanların yargı önüne çıkarılması için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getirdi.