Van Valiliği: Soruşturma iznini Kaymakamlık vermeli

Van'da, Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca Köyü Çalık mezrasında yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye kaldırılamayıp hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümünde ihmali olduğu iddia edilen 4 kurum hakkında soruşturma izni verilmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; herkesi derinden etkileyen Muharrem Taş'ın ölümüne ilişkin cezai sorumluluklar konusunda çıkan haberler üzerine açıklama ihtiyacının oluştuğunu bildiren Van Valiliği, 4483 sayılı kanunun, suç iddiasıyla karşı karşıya kalan memurlar hakkında adli soruşturmanın yapılabilmesi için getirilmiş "ön izin" müessesesi olduğunu belirtti.

Kanuna göre idarenin ön inceleme yaptıktan sonra verdiği kararın, hukuki aşamaların tamamlandığı anlamına gelmediği, müşteki ailelerin veya Cumhuriyet savcılığının itiraz etmesiyle idari yargı tarafından yapılan incelemenin ardından nihai kararın ortaya çıkacağı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Van Valiliğinin ön inceleme işlemi, Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine gerçekleştirilmiştir. Ölüm olayında kusurları olabileceği değerlendirilen acil çağrı hizmetlerini yürütmekten sorumlu 112 Koruma Kontrol Merkezi görevlileri, köy yollarının ulaşıma açık tutulmasından sorumlu İl Özel İdaresi görevlileri ve güvenlik hizmetleri ile yardım taleplerini sorumluluk bölgesinde takiple görevli jandarma teşkilatı mensupları hakkında ön inceleme yapılmıştır. Valiliğin 21.04.2014 tarihli kararında yetki durumu öncelikle dikkate alınarak, İl Özel İdare görevlileri için ön izin vermeye gerek olmadığına, soruşturmanın doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılması gerektiğine, Jandarma mensupları için görev alanları dikkate alınarak Gürpınar Kaymakamlığının yetkili olduğuna karar verilmiştir."

Van valiliğinin 112 Koruma Kontrol Merkezi görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın, muhakkiklerin mevcut dosya bilgi ve belgeleri, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi gözetilerek hazırlanan ön inceleme raporunun içeriğine bağlı olarak alındığı vurgulanan açıklamada, "İfade edildiği gibi bu karar kesin değildir, karara ilişkin olarak vaki itiraz nedeniyle dosya halen Van İdare Mahkemesinde derdesttir. Ayrıca Gürpınar Kaymakamlığınca Jandarma görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemiş, usule uygun olarak aileye ve Cumhuriyet Savcılığına tebligat yapılmıştır. Aynı şekilde Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine işlemlere Van İdare Mahkemesinde açılacak dava ile devam edilecektir. Öte yandan Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığınca görevlendirilen Sağlık Başdenetçisinin 112 Koruma Kontrol Merkezi görevli doktor için önerdiği 'kınama' cezası, Muharrem Taş evladımızın vefatından sonraki süreçte hasta yakını ile etkili diyalog kurmamasına bağlı disiplin cezasıdır" denildi.

Sağlık Başdenetçisinin raporunda, Muharrem Taş'a ilişkin jandarmanın ilettiği ilk çağrıya cevap veren Acil Tıp Teknisyenine herhangi bir disiplin cezası öngörülmediğinin bildirildiği açıklamada, vefatla ilgili olarak sorumlular hakkında ceza yargılaması açılmasına ilişkin sürecin devam ettiği, İl Özel İdaresi görevlileri hakkında yetkinin Cumhuriyet Savcılığında olduğu ve ceza davasına ilişkin hazırlık işlemlerinin yürütüldüğü, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve Jandarma görevlileri hakkında da İdare Mahkemesinin kararına göre hareket edileceği kaydedildi.