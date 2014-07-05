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Yaşam

Van Valiliği, Muharrem için soruşturma izni vermedi

Vali Aydın Doğan, şubat ayında yaşanan olayın ardından 'İhmalin bahanesi olmaz' demişti

05 Temmuz 2014 14:17

Van'ın Gürpınar ilçesinde cenazesi çuvalda taşınan 3 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili, Van Valiliği 4 kurum hakkında soruşturma izni vermedi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Van Valiliği, hastaneye nakledilemediği için hayatını kaybeden 1,5 yaşındaki Muharrem’in ölümüyle ilgili sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 kurum hakkında soruşturma izni vermedi.

Vali Aydın Doğan, şubat ayında yaşanan olayın ardından “İhmalin bahanesi olmaz.” demişti.

Aile ise olayın üstünün örtülmesinden korkuyor.

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