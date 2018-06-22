Muharrem İnce'nin mitinginde internet kesildi: Allah belanızı versin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de ​kendisi için gelen yüz binlerce kişiye seslendi. Miting sırasında internet bağlantısı kesilince İnce duruma, "Allah belanızı versin, ne diyeyim" diyerek tepki gösterdi.

İnce, "Yani paraları çalıyorsun, sandıkta oyları çalıyorsun, sınavda soruları çalıyorsun, TRT'de hakkımı çalıyorsun, özel televizyonlara yayınlatmıyorsun, internet de yok. Allah belanızı versin. Ne diyeyim ben size ne diyeyim" dedi.

TIKLAYIN - Muharrem İnce'yi İzmir'de yüz binler karşıladı

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre saat 19.00'da başlayan miting için Kordon “gelin gibi” süslendi. Gündoğdu Meydanı'nda 50 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde ve 16 metre yüksekliğinde sahne kuruldu. Bunun için 60 kişilik ekip, 5 gün boyunca çalıştı. Vinçlerin taşıdığı LED ekranlar ve hoparlörler, kısa aralıkla Kordonboyu’na yerleştirildi. Bunlar için ayrıca hemen her köşeye jeneratörler konuldu. Gündoğdu Meydanı’na bakan yüksek katlı apartmanlara “Hepimizin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce” yazılı pankartlar asıldı. Meydan, boydan boya Türk bayraklarıyla süslendi.

Yakın zamandaki mitinglerde Cumhuriyet ile Gündoğdu meydanlarının ortasına konuşlandırılan polis arama noktası, bu kez Cumhuriyet Meydanı girişinde miting katılımcılarını bekledi. İzmir'e gelen İnce'yi yüzbinlerce kişi karşıladı. Alanda yapılan anosta mitinge 2,5 milyon kişinin katıldığı açıklandı. 2017 verilerine göre İzmir'in nüfusu 4 milyon 274 bin.