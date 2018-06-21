Muharrem İnce'yi İzmir'de yüz binler karşıladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda halka seslendi.

İzmir'e gelen İnce'yi yüzbinlerce kişi karşıladı. Alanda yapılan anosta mitinge 2,5 milyon kişinin katıldığı açıklandı. 2017 verilerine göre İzmir'in nüfusu 4 milyon 274 bin.

Miting için organizasyon şirketi yetkilileri, geçen cumartesi günü başladığı çalışmaları bugün sabah saatlerinde tamamladı. Gündoğdu Meydanı'na bakan, yüksek katlı apartmanlara 'Hepimizin cumhurbaşkanı Muharrem İnce' yazılı pankartlar asıldı. 60 kişilik ekip, 50 metre uzunluğundaki dev sahneyi 5 günde kurdu.

Sahnenin yüksekliğinin 12, derinliğinin ise 16 metre olduğu belirtildi. Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar 80 metrelik aralıklarla vinçler kullanılarak, 200 hoparlörler asıldı.

Yine alana 240 metrekare led ekranlar kuruldu. Alanın her köşesinde ise jeneratörler yer aldı.

Muharrem İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda, Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge 2 milyon kişi beklediğini söylemişti.