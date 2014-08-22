Muharrem İnce'nin eşi: Kocamın çapkınlığı beni ilgilendirir

CHP Genel Başkan adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin eşi Ülkü İnce, kocasına yönelik çapkınlık iddialarıyla ilgili olarak, “Bunun tartışmasını, konuşmasını kendi aramızda yapıyoruz. Bunu çözüyoruz ama kalkıp da AKP’den birisi Bülent Arınç, yok Recep Tayyip Erdoğan oraya çıkıp da, ‘Muharrem şunu yapmış, bunu yapmış’ dediği zaman ben nokta kadar bundan etkilenmem” dedi.

Ülkü İnce, “Muharrem’e diyorum ki; ‘Senin yanındayım, benim elimi tut, basın toplantısı yapalım.’ O benim eşim. Kendi iç meselemiz. Aramızda çözeriz. Bu tür olaylar beni ilgilendirir. Oğlumu bile ilgilendirmez. Bülent Arınç’ı hiç ilgilendirmez. Arınç’ın evimizde ne işi var. Herkes kendi ayıplarına baksın” diye konuştu.

CHP genel başkanlığına aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce eşi Ülkü İnce ile birlikte Elmalık Köyü’ndeki evinin kapısını Habertürk’ten Saliha Çolak’a açtı. İnce ailesiyle Elmalık Köyü’nde yaptığımız röportajdan satır başları şöyle:

Siyasete nasıl yöneldiniz?

11 yaşında, köy kahvesinde İlhan Selçuk’u okurdum. Teyzem, bir gün ‘Büyüyünce ne olacaksın?’ diye sordu. ‘Milletvekili olacağım’ yanıtını verdim. Siyaset benim için tutkuydu, hayalimdi. Köyde ülkücü ve devrimci ağabeylerimiz benim gibi yeni yetmeleri saflarına katmak istiyorlardı. Devrimci ağabeylerimiz galip çıktı. Verdikleri kitapları, şu tepelerde inek otlatırken okudum. Kuran kursuna giderken imam; dedeme, ‘Bundan iyi hafız olur’ demiş. Dedem, imam hatipe verecekti. İlkokul öğretmenim, ortaokul konusunda dedemi ikna etmiş. Öğretmenime denk gelmesek, Tayyip Erdoğan’ın benden çekeceği vardı, başına bela olurdum.

‘Başbakan olacak mı?’

Ne oldu da aday oldunuz?

‘Bu oya şükretmeliymişiz.’ Bu tehlikeli, aciz bir mantık. Ecevit’in yüzde 42’sini unutmadık. Kılıçdaroğlu, 2015’te başbakan olacak mı? Ben bu umudu görmüyorum. Delege sokağa sorsun. ‘Kılıçdaroğlu 4 kez yenildi, bu sefer yenilmeyecek’ diyorlarsa ona (Kılıçdaroğlu’na); inanmıyorlarsa bana oy versinler.

İl başkanları sokağa sormuyor mu?

78 il başkanının 38’i delege değil. Trajikomik. Oy hakkı olanların adına konuşuyorlar. Klasik siyaset oyunu, baskı, zulüm. ‘Korku imparatorluğunu yıkmaya geldim’ diyen birine yakışıyor mu? Başkanların desteğine ihtiyacı mı var? Genel merkez olanaklarını neden kullanıyor? Çekilsin, adil yarışalım.

‘Baykal’ın sizi desteklediği söyleniyor. Temasınız oldu mu?

Baykal’ın desteklemesi beni mutlu eder. Herkesin desteğini istiyorum. Başbakan olmak, ülkemi karanlıktan kurtarmak istiyorum.

CHP soldan kopuyor, sağlaşıyor mu?

Hiç kimse gitmesin partiden. Sağdan gelen arkadaşların da nasıl bir çalışma disiplini içinde olduklarını gördüm. Bir çatı altında orkestra gibi olmalıyız. Önemli olan iyi yönetmek..

Neden Ekmeleddin Bey’e tepki gösteriyorsunuz?

Sağdan adayla sağdan oy alma projesinden genel başkan vazgeçmeli. Sağa sıcak gelen partinin evladını bulacak. Ben öyle yapardım. ‘Oy sağda, bizde sağcı olalım.’ Aslı varken sana niye oy verecekler. Devrimciliğini, ahlakını, yurtseverliğini, yoksulları düşündüğünü sosyal adaleti anlatacaksın, onlar da sana oy verecek.

Ülkü Hanım, ne diyorsunuz eşinizin adaylığına?

Destekliyorum. Öğrencilik yıllarında bunların sözlerini vermişti bana. Üniversitede tanıştık, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 4. sınıfta evlendik. Okul bittikten sonra bebeğimiz oldu.

Ne sözler verdi?

‘Bir ‘Toros’umuz olacak, dershanemiz olacak. Milletvekili olacağım’ dedi. Zaman geçtikte ben de politikaya ısındım. Muharrem; akıllı, zeki, dosdoğru bir adam. Büyük sözler veriyor ama hepsini de gerçekleştirdi.

Çapkınlık tartışmaları

Bülent Arınç da söylemişti, davalar... Muharrem Bey biraz ‘çapkın’ diye suçlanıyor.

Bunları biliyorum. Bunlardan haberim var.

İçeride durum nasıl, nasıl baş ediyorsunuz bunlarla?

Bunun tartışmasını, konuşmasını kendi aramızda yapıyoruz. Bunu çözüyoruz ama kalkıp da AKP’den birisi Bülent Arınç, yok Recep Tayyip Erdoğan oraya çıkıp da, ‘Muharrem şunu yapmış, bunu yapmış’ dediği zaman ben nokta kadar bundan etkilenmem. Muharrem’e diyorum ki; ‘Senin yanındayım, benim elimi tut, basın toplantısı yapalım.’ O benim eşim. Kendi iç meselemiz. Aramızda çözeriz. Bu tür olaylar beni ilgilendirir. Oğlumu bile ilgilendirmez. Bülent Arınç’ı hiç ilgilendirmez. Arınç’ın evimizde ne işi var. Herkes kendi ayıplarına baksın.

Muharrem İnce: Ayrıca o dava düştü.