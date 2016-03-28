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Muharrem İnce’nin babasının cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal birlikte saf tuttu

76 yaşındaki Şerif İnce pankreas kanseri tedavisi görüyordu

28 Mart 2016 18:12

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin 76 yaşında vefat eden babası Şerif İnce, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal da katıldı.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren Şerif İnce, Yalova’nın Elmalık Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal, Yalova Belediyesi’ne ziyaret etti. 

Elmalık Köyü’ndeki cenaze töreninde Muharrem İnce taziyeleri kabul ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal da yanında bulundu. Cenazede de Kılıçdaroğlu, Baykal ve İnce birlikte yan yana saf tuttu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, cenazeye çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra CHP’li başkan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı. Şerif İnce’nin cenazesi öğleleyin kılınan cenaze namazının ardından Elmalık Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Milletvekili Muharrem İnce ve Yalova İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İnce’nin babası Şerif İnce, pankreas kanseri nedeniyle bir süre Ankara’da tedavi görmüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine ziyarette bulunmuştu. 

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