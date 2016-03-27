CHP'li Muharrem İnce'nin babası yaşamını yitirdi

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin babası Şerif İnce ikamet ettiği Elmalık Köyü'nde hayatını kaybetti. Baba İnce, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Süheyla Gözdereliler'in haberine göre, Muharrem İnce ve İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İnce'nin babası Şerif İnce, pankreas kanseri nedeniyle bir süre Ankara'da tedavi görmüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine ziyarette bulunmuştu.



Şerif İnce'nin cenazesi yarın öğleleyin Elmalık Köyü Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

