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Politika

Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş'a: Nasıl olsa aynı koğuşta kalacağız

“HDP 10 yıldır burada. 10 yıl sonra da bu fotoğrafı son fotoğraf olarak yayımlayamayacaksınız”

21 Mayıs 2016 11:20

TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamanın ardından HDP grubu, Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında toplanarak süreci ele aldı. Yüksekdağ, “Darbeci siyasetin son perdesi oynandı. Bizim açımızdan mücadele yeni başlıyor, onlar bu yüzkarasıyla, demokrasiyi katledenler olarak tarihe geçecekler” dedi. Demirtaş da HDP’lilerin savcıların davetine gönüllü icabet etmeyeceklerini ifade etti. Demirtaş, “Ya tutuklama ya da yakalama kararı çıkaracaksınız” değerlendirmesini yaptı. HDP’li vekillerin Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını söyleyen Demirtaş ayrıca düzenlemenin iptali için 52 “cesur” vekilin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Gazetecilerin fotoğraf çektiğini gören Demirtaş, “HDP 10 yıldır burada. 10 yıl sonra da bu fotoğrafı son fotoğraf olarak yayımlayamayacaksınız” dedi. CHP’li Muharrem İnce’nin gelmesi üzerine Demirtaş, “Dikkat et Muharrem gazeteciler burada” diye espri yaptı. İnce ise Demirtaş’a “Nasıl olsa aynı koğuşta kalacağız” diye yanıt verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, HDP’li vekillerle bahçede sohbet etti. Demirtaş’ın yanına 1994’te dokunulmazlığı kaldırılan dönemin DEP milletvekili Sırrı Sakık da geldi. Sakık, cezaevi fotoğraflarını Demirtaş’a göstererek anılarını anlattı. Demirtaş “Biz de burada koğuş düzenini oluşturuyoruz. Cezaevi deneyimlerini dinliyoruz” diye konuştu.

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