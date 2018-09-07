Muharrem İnce'den Mustafa Sarıgül'e "Ham davrandı" yanıtı

CHP’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olan ve seçimden sonra kongre talebiyle gündeme gelen Muharrem İnce, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimde gösterilecek belediye başkan adaylarının ön seçimlere belirlenmesinden yana olduğunu söyledi. İnce, eki Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, kurultay talebinden dolayı kendisine yöneltiği eleştire ilişkin ise " Ben o açıklamanın ne için yapıldığını bildiğim için cevap vermeye gerek duymuyorum" dedi.

CHP’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimde Yalova’da belediye başkanlığı için kimin aday olmasını istediği sorulan İnce “Takdir partili yöneticilerindir, ama ben ön seçimle anketin karışımını savunuyorum” dedi. ‘Yerel seçimde ne yapacağı?’ hakkında da konuşan İnce “Ben partiliyim. Partimin bir oy fazla alması için elimden gelen her şeyi yaparım. Nasıl ki cumhurbaşkanlığı seçiminde 68 vilayete gidip 107 miting yaptıysam önümüzdeki yerel seçimlerde partimizin 1 oy fazla alması için elimden ne geliyorsa onu yaparım” ifadesini kullandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Mustafa Sarıgül’ün kendisine yönelik yaptığı eleştiriler de sorulan İnce, “Bir açıklamanın ne için yapıldığını biliyorsanız, ona cevap vermeye gerek yoktur. Ben o açıklamanın ne için yapıldığını bildiğim için cevap vermeye gerek duymuyorum” dedi.

Sarıgül ne demişti?

Mustafa Sarıgül, seçimin hemen ardından İnce’nin olağanüstü kongre için girişimlerde bulunmasını eleştirerek, “Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Olağanüstü kongreler CHP’ye hiçbir zaman fayda sağlamamıştır. İnsanlar onun sabrını, zamanını, saatini beklemeli. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu. Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği nezakete, zerafete bunun yapılması doğru değil” demişti.