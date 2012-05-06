Muharrem İnce'den kavga eden CHP'lilere: AKP'ye malzeme vermeyin

CHP Anamur İlçe Kongresi'nde ''Satılık değiliz be güzelim'' pankartı yüzünden partililer arasında arbede yaşandı. “AKP'ye malzeme vermeyin'' diyen CHP Grup Başkanvekili İnce, partilileri sakinleştirmeye çalıştı.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, beraberinde Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Ali Rıza Öztürk ile partisinin Anamur İlçe Kongresi'ne katıldı.

Mevcut ilçe başkanı Gökçin Yalçın ile Dr. Nevin Özel'in aday olduğu kongrenin yapılacağı salonda, bir grup partilinin ''Satılık değiliz be güzelim'' yazan pankart açması üzerine, salonda gerginlik yaşandı.

Adayları destekleyen partililer arasında arbede yaşanınca kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Ben buraya Ankara'dan sizin kavganızı seyretmeye gelmedim. Kesin şunu. AKP'nin ağzına sakız olmayın. AKP'ye malzeme vermeyin'' dedi.

Daha sonra listeleri inceleyen İnce, ''AKP'liler ile CHP'liler arasında bir fark vardır. AKP'liler devleti yer, CHP'liler de böyle birbirini yer'' ifadelerine yer verdi.

Salondakiler sakinleştikten sonra Divan Başkanlığı görevini de üstlenen İnce, yaptı konuşmada salondaki gerginliği hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Vatan, millet, devlet bitmiş, sizin derdiniz yok. Sizin derdiniz 'ben bu seçimi nasıl alırım'. Bu işi hemen kapatın. Hayatımda ilk kez böyle bir kongre görüyorum. 25 yıldır bu partide siyaset yaparım. Partinin Genel Başkanının vekili gelecek, konuşma yapacak hala tantana yapılıyor. Böyle bir şey yok. O tantanayı yapanlar, sen kaybetsen ne olur, kazansan ne olur.''

Bazı öğrencilerin süt dağıtımının ardından hastaneye kaldırılmasına değinen İnce, ''İzmir Belediyesi 7 yıldır dağıtıyor, kimse zehirlenmedi. Valilerle bakanlar anında süt kardeşi oldu, 'zehirlenme değil, çocukların bağırsakları ilk kez gördüğü için' diyorlar. Neredeyse inekleri suçlu yapacaklar'' diye konuştu.

Kongre, faaliyet ve denetim raporlarının okunması ile devam etti.