Muharrem İnce, TÜİK'teki görev almaları böyle eleştirdi: Büyümede cici rakamlar geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nda görevli 26 bölge müdüründen 10'u bu sabah Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı. Kararı eleştiren eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, "Büyümede cici rakamlar geliyor" diye konuştu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) bünyesinde görevli, 10 bölge müdürü görevden alındı.

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TÜİK bölge müdürlerinin görevlerinden alınmasını sosyal medya üzerinden eleştiren CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, "TÜİK'te 10 bölge müdürü görevden alınmış. Enflasyonda, işsizlikte, büyümede cici rakamlar geliyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK'te 22 Mayıs 2020’de başkanlık koltuğuna Yinal Yağan yerine Muhammed Cahit Şirin atanmıştı.