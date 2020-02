Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum 

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA ,(DHA)- CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, resmi olmayan seçim sonuçlarına ilişkin, “Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum\" dedi.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muharrem İnce, basın toplantısına başlamadan önce TRT kameramanı ve muhabirinin salondan çıkmasını isteyerek, \"İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerini vermeyen TRT\'nin burada ne işi var? Üç büyük şehirde miting yapacağım bir dakikasını bile göstermeyecek ama bugün buraya iş olsun diye gelecek?\" dedi.

\'SOSYAL MEDYADAKİ HABERLERİN HEPSİ YALANDIR\'

Muharrem İnce sosyal medyadaki haberlerin asparagas olduğunu söyleyerek, \"Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım, bunların hepsi yalandır\" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Böyle bir şey yoktur. Beni tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, yok albaylar beni rehin almışlar. Bunlar birkaç şizofrenin hasta insanların, ciddiye alıp yaymak da problem ama. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yok ben saraya gitmişim falan, bunların hepsi asparagas şeylerdir.\"

\'SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM\'

Resmi olmayan seçim sonuçlarını kabul ettiğini söyleyen Muharrem İnce şunları söyledi:

\"Sayın Erdoğan\'a lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. 81 milyonun cumhurbaşkanı gibi olunuz. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. \'Herkesin cumhurbaşkanıyım\' Bu gerginliğe son verin. Kucaklayın milleti. Ben seçilseydim öyle yapacaktım gelip çayınızı içecektim genel merkezde. Ülkemizin ve demokrasimizin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç ve Erzurum\'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir. Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç noktalar vardır. Görevli arkadaşlarımızın sandıklara sahip çıkma azimlerini kutluyorum. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda, YSK’nın açıkladığı oranlar ve rakamlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.\"

\'TAM ANLAMIYLA TEK ADAM REJİMİNE GEÇİLMİŞTİR\'

Yeni sistemi eleştiren Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

\"Bugünden itibaren yeni rejimin Türkiye için ne kadar büyük bir tehlike olduğudur. Devlet ile partinin hatta bir tek kişinin hem yasama, yürütme ve yargı haline gelmesi beka sorunudur. Bunu yaşayacağız ve bedelini hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle ağını koparmıştır. 143 yıldır sürdürdüğümüz parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla tek adam rejimine gelmiştir. Sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz olmaya devam edecektir. Halkımızla bütünleşmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. Her 3 vatandaştan birinin onayını almış birisi olarak tüm vatandaşların taktirini kazanmayı sürdüreceğiz. Aday olduktan sonra ortaya çıkan inanç birlik olma arzusu devam edecektir. Seçimde birlikte yaşadığımız heyecanı, inancı büyüyerek devam ettirmektir. Türkiye Erdoğan kadroları ve yönetim anlayışıyla yaşamını sürdüremez. Kendileri sorunlarımızın nedenidir. Sorunların nedeni olanlardan yaşadığımız sorunları çözmelerini beklemek işin doğasına aykırıdır. Halkımızla buluşmaya devam etmeliyiz. Eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Yapılan her şeyde yanlışlar bulunabilir. Bize düşen yanlışları düzeltmek olmalıdır. Türkiye herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelemiz sürecektir. Bu süre içinde birbirimize güvenmek en büyük gücümüz olacaktır. Ülkemizin geleceği için hissettiğimiz kaygıları daha fazla hissetmeye devam etmeliyiz. Geleceği kazanmak için aynı kaygılarda beklentilerde buluşmaya devam etmelidir.\"

\'HEDEFİMİZ 15 MİLYONU 30 MİLYON YAPMAK\'

Seçimlerde 15 milyonun kendisine oy verdiğini söyleyen Muharrem İnce, hedeflerinin bunu 30 milyon yapmak olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

\"15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere bu hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir, buna inanıyorum. Bunun için uğraşacağım, bunu herkesin böyle bilmesi lazım. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. Gençlerin payının çok yüksek olduğunu biliyorum. 50 günlük kampanya yerine 500 günlük kampanyayla devam edeceğiz. Bu kampanyada bizlere o sıcaklarda ramazan ayında beni yalnız bırakmayan yurttaşlara gençlerimize kadınlarımıza basın mensuplarına, güvenlik güçlerine ve o esnada çocuğunu uyuturken seçim şarkımızla çocuğunu uyandırdığımız annelere hepsine teşekkür ediyorum. Onlardan özür diliyorum.\"

\'O GECE ÇIKACAKTIM, HATA YAPTIM\'

Muharrem İnce, açıklamasına şu şekilde devam etti:

\"Dün gece açıklama yapmamamın özel bir sebebi yok. Bir hatam oldu onu kabul edeyim. İsmail Küçükkaya\'ya arkadaşça bir mesaja attım. Haber yapacağını tahmin etmedim. Vatandaşların, oy veren yurttaşların bunu bir tweet ile değil benden öğrenmesi lazımdı. Ben takip ediyordum sonuçları ıslak imzalı tutanakları her şeyin netleşmesini bekledim. Çıkacaktım sonuçları bekliyordum. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olunmak gerekir. Hata yaptım o konuda. Medyanın karşısına çıkacaktım. Beşe on kala YSK önüne çıktım. Takip ediyordum olayı. Oy çalmışlar mıdır evet çalmışlardır. 10 milyon çalmışlar mıdır, hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Bu böyledir. Eğer bir yarışa girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız girmeyin o yarışa. Arada 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim. Kaçtığımız tehdit edildiğimiz yok. Bunların hepsi palavradır. Sadece tweetlerle öğrenmiştir, o şık olmadı.\"

\'BANA DERLERSE YÜRÜ ÖNÜMÜZDEN, BEN YÜRÜMEYE HAZIRIM\'

“Siyaset uzun vadeli nefesli bir iştir” diyen İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Kesinleşmesini istedim onun için çıkmadım insanların karşısına. İhtimal dahilindeydi 50\'nin altına düşmesi, ikinci tura gitmesi. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. 8-9 puan fazla oy almışız. 77\' den sonra 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Ama diğer muhalefet partileri de 10 üzerinde oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. 30\' u yıktık 50 barajını da yıkacağız. Bana derlerse yürü önümüzden ben yürümeye hazırım. Türkiye\'nin bu gidişattan dışarı çıkması lazım. Nefes alması lazım. Nasıl daraldığını kuşatıldığını hep birlikte göreceğiz. Bir parti dar bir kadro anlayışıyla çıkmamız mümkün değildir. Buradan çıkmanın yolu bakın bütün kesimlerden oy almışız. İyi değerlendirdiğinizde göreceksiniz. 30\' un içinde HDP\'li, ülkücü, AK Partili, İYİ Partililer var. O yüzden hepimizin cumhurbaşkanı doğru bir slogan.\"

\'AÇIK ARA DURUM VAR, BUNU KABUL ETMEYECEKSİN NEYİ KABUL EDECEKSİN\'

Erdoğan’ın seçimi açık ara kazandığını belirten İnce, \"Elimizde sonuçlar varsa ve sonuç belliyse yenilgiyi kabul etmemek sizin elinizde değil ki. Bunu kabul etmiyorum sokaklara çıkalım demek demokrasi değildir ki. Tartışmalı bir şey olur. Açık ara bir durum var bunu kabul etmeyeceksin neyi kabul edeceksin. Bu da millet iradesine saygısızlıktır. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Kutlayamayacaksanız galip geleni, yarışa girmeyeceksiniz. 41 sene sonra 30 barajını aşan bir İnce ayrılır mı siyasetten\" dedi.

\'ERDOĞAN\'I TEBRİK EDERİM\'

Erdoğan’ı tebrik edeceğini belirten İnce, \"Dün akşam Erdoğan ile uğraşacak halim yoktu tutanaklarla uğraşıyordum. Tebrik ederim zamanı var. Ben Erdoğan ile Gül kavga etsin oyumuz artsın mantığında değilim. Kaybettik çamur atayım, kutlamayayım mantığında da değilim. Gereğini yaparım. Kazanmak için hazırlık yaparım. 50 günlük kampanya 41 yıllık 30 barajını aştık 500 günlük kampanyada neler yapacağız tahmin ederim” diye konuştu.

\'DİĞER MUHALEFET PARTİLERİ TAHMİNLERİMİN ALTINDA KALDILAR\'

Diğer partilerin tahminlerinin altında kaldığını ifade eden Muharrem İnce şunları söyledi:

\"İlk turda hedefim 35\'ti. CHP\'nin 25 bandı vardır. Bunu aşarsak birinci turda, ikinci turda seçimi alırız diyordum. Yaklaştık ama İYİ Parti ve HDP\'nin 12 bandında oy alacağını düşünüyordum. Saadet Partisi\'ni de 3 görüyordum. Bu üçü 27 toplar. Geriye 73 kalır bunu paylaşırız diyordum. İkinci turda da diğer muhalefetle bir araya gelerek seçimi alacağız diyordum buna inandım ben. Fakat diğer muhalefet partileri tahminlerimin altında aldılar. Biz de psikolojik sınırı aştık.\"

\'TÜRKİYE BÖLÜNMEZ\'

İnce sözlerini şöyle tamamladı:

\"Türkiye bölünmez. Görüşlerine katılmadığım Erdoğan bile güzel bir şey söyledi. Yüzde 80 katılım oldu. Yüzde 30\'larda katılım olan ülkeler bize demokrasi dersi vermesin, kendi göbeğimizi yine kendimiz keseceğiz kimse merak etmesin, Türkiye bölünmez.\"



