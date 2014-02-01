Muharrem İnce: Sağa açılma modasından rahatsızım

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, partisinin yerel seçimler için sağ kökenli adaylar göstermesinden rahatsız olduğunu söylerek, "Şu sağa açılma modasından ben de rahatsızım, fazla buluyorum" dedi.

Bir televizyon kanalına konuşan İnce, partisinin 30 Mart yerel seçimlerinde Ankara'da Mansur Yavaş, Antakya'da ise Lütfü Savaş gibi sağ kökenli isimlerin aday gösterilmesinden rahatsız olduğunu belirtti.

Türkiye'de yüzbinlerce oy kullanmayan sol seçmen olduğunu belirten İnce, "Ben onlara açılmayı daha sağlıklı buluyorum" ifadelerini kullandı.