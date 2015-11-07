Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek olan Muharrem İnce adaylığını mı açıklayacak?

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultaya ilişkin 9 Kasım Pazartesi günü basın toplantısı yapacak. İnce’nin basın toplantısıyla kurultayda genel başkanlığa aday olacağını açıklaması bekleniyor.

ANKA'nın haberine göre İnce, 9 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de TBMM’de bir basın toplantısı yapacak. İnce’nin kurultaya ilişkin yapacağı basın toplantısında adaylığını açıklaması bekleniyor. Basın toplantısında İnce’nin yanında bazı il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olacağı öğrenildi.

İnce’nin, İstanbul delegeleriyle yaptığı görüşmenin ardından adaylık konusundaki kararını verdiği bildirildi.

CHP olağan kurultayının Ocak ya da Şubat ayında yapılması bekleniyor.