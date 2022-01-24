Muharrem İnce: Muhalefet, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etti.

TIKLAYIN - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalan

Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda buluşan Muharrem İnce, "Muhalefet partileri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdü" dedi.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, İnce "Hisarcıklıoğlu'na teklif etmişler ama kabul edemez korkar. Hisarcıklıoğlu da cevap vermemiş" açıklaması yaptı.