TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalan

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin muhalefet partilerinin, kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğü iddiasını yalandı. Hisarcıklıoğlu, “ “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır” açıklamasını yaptı.

Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım” ifadelerini kullandı.