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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalan

Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etmişti

24 Ocak 2022 13:04

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin muhalefet partilerinin, kendisine cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğü  iddiasını yalandı. Hisarcıklıoğlu, “ “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır” açıklamasını yaptı.

Ankara’da gazeteciler ile kahvaltılı toplantıda konuşan  Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürdüğünü iddia etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Şahsıma Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi yapıldığı iddiası kesinlikle yalandır. Siyasetin alanıyla kendi görev alanımı birbirine karıştırmamaya hep özen gösterdim. Günlük siyasi tartışmaların içinde hiçbir zaman yer almadım, almayacağım” ifadelerini kullandı.

 

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