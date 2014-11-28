Muharrem İnce: Karayolları'nın tehdidine boyun eğerek işlem yapan belediyeye bunu telafi ettireceğim

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın kestirdiği ağaçlar için tüm insanlıktan özür dilediğini belirterek, kesilen 18 çınar ağacı yerine 1800 çınar ağacı dikileceğini söyledi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, yerel seçimlerde CHP'li başkan adayının kazanması için kilit oynayan Muharrem İnce, Yalova'daki ağaç kıyımına çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Mesajlarını Twitter üzerinden veren İnce, şunları yazdı:



Yalova'da ağaç kesimin imza, onay, karar, uygulama dahil bir aşamasında yokum. Ancak çınarın dalını kesmemek için köşkü yürüten Atatürk'ün kentinin ağaç kesilmesiyle anılması nedeniyle son derece üzgünüm.



Bunun için sadece Yalovalılardan, Türkiye'den değil tüm insanlıktan özür diliyorum. Ben bu kentin milletvekili olarak Karayollarının tehdidine boyun eğerek işlem yapan Belediye'ye bunu telafi ettireceğim.



Kesilen 18 çınar ağacının yerine 1800 çınar ağacı dikilecek.