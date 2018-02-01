Muharrem İnce, ‘İki genel başkan yardımcısı örgütü tehdit ediyor' dedi; CHP'den cevap geldi

CHP’nin 3-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştireceği 36. Olağan Kurultay için genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ‘İki genel başkanın tehdit, baskı ve vaatlerle örgütü yorduğunu’ iddia ederken; CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını savundu.

Habertürk TV canlı yayınında genel başkanlık adaylığıyla ilgili soruları yanıtlayan İnce, "CHP'de delegelere imza baskısı olduğu iddiasında bulunarak, "İki genel başkan yardımcısının örgütü çok yorduğunu, bazen tehdit ettiklerini, bazen baskı kurduklarını, bazen seni bir yere getirirsiniz dediklerini, bunların yanlış olduğunu, milletvekillerinin genel başkanı destek imzasına davet edildiklerini, bunların yanlış olduğunu anlattım” dedi.

"Gerekli cevabı pazar günü alacaklar"

"Onlar pazar günü PM Meclisi seçiminde gerekli cevabı alacaktır. Yeter sayıda imzam var, oldukça üzerinde imzam var. Ben 38 ilin tamamıyla görüştüm. 700 civarında delege ile bizzat görüştüm. İstanbul'da 100 civarında delege ile, Ankara, İzmir'de tümü ile görüştüm. Hiçbir sıkıntı görmüyorum” diyen İnce’nin ardından canlı yayına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan ise şunları söyledi:

"CHP haklı olarak dikkatlerin üzerine toplandığı bir parti.Bütün aday adayı arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Kimse için aday demek mümkün değil, hepsine başarılar diliyorum. Bir baskıdan söz etmek mümkün değil. Genel başkan yardımcısı ve genel başkan sekreteri arkadaşlarımız dahil kimsenin arayarak baskı yapması mümkün değil.

"Arkadaşlarımızın hiçbir delegeyi 'imza vermeyin' diye araması söz konusu olamaz"

Sayın İnce'ye birileri öyle de söylemiş olabilir, bunu bilemem. İnce ile genel başkan ne konuştu bilmiyorum. İnce ile genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız bununla ilgili sanırım konuştular. Sayın İnce bunu kamuoyuna açıkladı. Ben de kamuoyuna açıklıyorum. Arkadaşlarımızın hiçbir delegeyi Muharrem İnce'ye imza vermeyin diye aramış olması söz konusu olamaz. Sayın genel başkan 2010 yılında genel başkan oldu. O günden bu yana adaylıkları zorlaştıran bir parti kültürü değil adaylıkları kolaylaştıran bir parti oldu. Sayın genel başkan bu yüzde 20'yi yüzde 10'a indirdi. Genel başkan ve ekibine baskı yapılıyor diye tartışma açılmasını çok doğru bulmuyoruz."