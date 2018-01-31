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Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan adayı Muharrem İnce'yle görüştü; talep kimden geldi, ne konuştular?

CHP'de üç kişi, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıklamıştı.

31 Ocak 2018 16:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 - 4 Şubat'ta gerçekleşecek kurultay öncesi CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile bir araya geldi.
Görüşme talebinin, geçen haftalarda CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan İnce'den geldiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre görüşmede İnce'nin, olağan genel kurulda adaylık için gerekli olan yüzde 10 delege imzası nedeniyle delegelere baskı yapıldığı yönündeki duyumlarını Kılıçdaroğlu ile paylaştığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'nun ise bu yönde bir baskı talimatı olmadığı ve kendisinin haberi olmadığını dile getirdiği, İnce'nin ise "Ben de sizin bilginiz olmadığını düşünüyorum. İmza toplama konusunda bir sıkıntım yok. Dilerseniz şimdi de yeterli imzayı size sunabilirim" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise "Gerek yok. Divana sunmanız daha şık olur" dediği öğrenildi.

CHP'nin 36. Olağan Kurultay öncesinde Muharrem İnce'nin dışında, eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

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Muharrem İnceKemal KılıçdaroğluCHP

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