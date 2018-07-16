Muharrem İnce ekibi, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaların sayısını açıkladı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısının 100’ü geçtiğini açıkladı. CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimlerden biri olan Tüzün, gerekli sayıda imza toplayacaklarını söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Bilecik Milletvekili Tüzün, "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz. Noter huzurunda imzalar toplanmaya başlandı. Olağanüstü kurultay için şu ana kadar toplanan imza 100'ü geçti, gerekli imza sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Tüzün, şöyle devam etti:

"Sabah saat 08.30'dan itibaren kurultay delegelerimiz notere koşarak giderek imzalarını vermeye başlamıştır. Kurultayın adı Değişim ve Dönüşüm Kurultayı olacaktır. Burada çağrı heyeti olarak sembolik olarak duruyoruz. Demokrasi, Değişim ve Umut Kurultayı için imza atanlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum."

“24 Haziran hareketinin liderinin Muharrem İnce olduğunu tüm Türkiye kabul etti"

Tüzün, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada ise, “11’de yaptığımız çağrımızdan önce, saat 8:30’dan itibaren notere imza vermeye giden delege sayısı 100’ü buldu. 24 Haziran sonrası partililerimizin ve delegelerimizin görüşlerini açıklamalarını talep ettik. 68-70’e yakın ilde delegelerimiz tarafından değişim talebi açıklamaları yapıldı" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce’nin CHP’nin aldığı oyun yarısından fazlasını aldığını belirten Tüzün, ‘halk değişim talebini sandıkta gösterdi’ diyen Tüzün, şöyle devam etti:

“24 Haziran hareketinin liderinin Muharrem İnce olduğunu tüm Türkiye kabul etti. Ancak bu artık Sayın İnce’nin sorunu olmaktan çıktı, kurultay delegelerinin sorunu oldu. Yani delegeler Sayın İnce’yi Genel Başkan olarak mı yoksa sade bir vatandaş olarak mı görmek istiyor? Bu kararı delegeler verecek.”

"Delegeler tutum değiştirdi"

Tüzün, kısa bir süre önce CHP’nin olağan kurultayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana olan delegelerin bugünkü tutumunun değiştiğini de savundu:

"O gün konjonktürel süreci başkadır, bugününkü başkadır. Kısa bir süre önce kurultay yapmış olsak bile o gün konjonktürel olarak Kemal beyi ve ekibini destekleyen delege bugün artık yeter, dokuz defa seçime girdiniz ve başarısız oldunuz diyor. Bu değişim ve dönüşümün liderinin de Muharrem İnce olması gerektiğini söylüyorlar.

Tüzün CHP genel merkezinden yapılan ‘yerel seçim öncesi olağanüstü kurultay yapılmamalıdır’ eleştirileriyle ilgili olarak da, “Her dönemde partimizin olağanüstü kurultay süreci konuşulduğunda nedense genel merkez yöneticilerimiz hep seçimleri bahane ederler ve bu görüşe ket vurmaya çalışırlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin hafızasının geri gelmesini ve fabrika ayarlarına dönmesini talep ediyoruz. Yerel seçim bahanesi partiye ve Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Eğer değişim olacaksa, şimdi, yerel seçimden önce olmalı. ‘Yerel seçimi yapalım, hastayı (CHP) öldürelim, tabutu da siz kaldırın’ diyen anlayışı reddediyoruz” dedi.

15 gün içinde en az 625 imza gerekiyor

CHP parti tüzüğünün 48. maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor. Yine parti tüzüğüne göre, kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu.