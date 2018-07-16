CHP'de olağanüstü kurultay için ilk imza bugün

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin genel başkan olmasını isteyen partililer, olağanüstü kurultayın toplanması için 15 günlük imza maratonuna bugün Ankara'da düzenledikleri basın toplantısıyla başlıyor.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre bugün yapılacak basın toplantısında bir il, bir ilçe başkanı, bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir Parti Meclisi (PM) üyesi ile kadın ve gençlik kollarından birer yöneticinin temsilen hazır bulunacağı basın toplantısında çağrı metni okunması bekleniyor.

CHP parti tüzüğünün 48. maddesine göre seçimli olağanüstü kurultay toplanması için kurultay delegelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun, on beşinci gün mesai bitimine kadar noter aracılığıyla imzalarını genel merkeze iletmeleri gerekiyor. Bu da en az 625 delegenin imzasına denk geliyor.