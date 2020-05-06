Muharrem İnce'den iktidar cephesine: Bırakın bu darbe ticaretini, demokrasiyi içselleştirin, ekonomiyi düzeltin!

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde CHP'nin adayı olarak halkın karşısına çıkan Muharrem İnce, iktidarın son günlerdeki muhalif isimler üzerinden yaptıkları eleştirilerle "darbe paranoyasının yeniden hortlatıldığını" söyledi. İnce, CHP yöneticilerinin darbe imasında bulunduğunu ileri süren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bırakın bu darbe ticaretini, demokrasiyi içselleştirin, yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğüne inanın, ekonomiyi düzeltin. Bunları yapamazsanız sandıkta darbeyi millet size yapacak" diye yanıt verdi.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, normalleşme takviminin açıklandığı basın toplantısında CHP’yi hedef alan Erdoğan’ı eleştirdi. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde rakibi olduğu Erdoğan’a yanıt veren İnce, şunları söyledi:

"Darbe paranoyası yeniden hortlatılıyor. Adeta darbe ticareti yapılıyor. AKP’nin FETÖ ile ortak olduğu dönemde darbe paranoyası ile düzmece deliller ile ülkemize ve milli ordumuza nasıl kumpas kurduklarını biliyoruz.

"Doların 7'yi aşmasını perdelemek istiyorlar"

Şimdi de yine darbe yapacaklar yalanı ile yeni kumpaslar peşindeler. Darbe yapacaklar yalanıyla başarısızlıklarını beceriksizliklerini, işsizliği, hayat pahalılığını, maske bile dağıtamamış olmalarını, vatandaşa para vermek yerine IBAN vermelerini, doların 7 lirayı aşmasını perdelemek istiyorlar.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de darbeler dönemi kapanmıştır diyen siz değil miydiniz? Ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunurken bu sistem darbeler dönemini sona erdirecek diyen siz değil miydiniz?

"800 bin fark yediniz"

Daha geçen yıl seçmenin sandıktaki tercihini beğenmeyip YSK darbesiyle seçmenin iradesini yok sayıp seçim yenileten ve 800 bin fark yiyen siz değil misiniz? O süreçte “Bekamızı demokrasiye feda etmeyelim” diyenlere sessiz kalanlar siz değil misiniz?

"Seçimle gideceksiniz"

Darbe ticaretinden size ekmek çıkmaz, darbe ticaretinden size mağduriyet çıkmaz. Bırakın bu darbe ticaretini, demokrasiyi içselleştirin, yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğüne inanın, ekonomiyi düzeltin. Bunları yapamazsanız sandıkta darbeyi millet size yapacak. Seçimle geldiniz, her türlü antidemokratik uygulama ve heveslerinize rağmen seçimle gideceksiniz."

Kaftancıoğlu ve Evrensel yazarı iktidar kanadından sert eleştirilmişti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde… İktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum" iktidar cephesinden oldukça sert eleştirilmişti. AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak Kaftancıoğlu'nu, "CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir" diye tehdit etmişti.

Ragıp Zarakolu'nun da eski Başbakan Adnan Menderes üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Evrensel'deki "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı "darbe çığırtkanlığı" yapmakla eleştirilmiş, iktidar kanadından sert bir dille eleştirilmişti.

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