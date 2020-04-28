Muharrem İnce'den Erdoğan'a: Maske bile dağıtamamış olmanın beceriksizliğini ortadan kaldıramazsınız

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada CHP'yi hedef almasına tepki gösterdi.

"Muhalefetle kavga ederek, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlayamazsınız" diyen Muharrem İnce, Erdoğan'a eleştiriler yöneltti.

Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Böylesine büyük bir bela ile uğraşırken, millet çaresizlik, işsizlik, yoksulluk içinde iken Ulusa sesleniş adı altında muhalefetle kavga ederek, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini sağlayamazsınız, maske bile dağıtamamış olmanın beceriksizliğini ortadan kaldıramazsınız."

Ne olmuştu?

Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda CHP'yi hedef almıştı. Erdoğan, şunları söylemişti:

"Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır. CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır."

TIKLAYIN - Erdoğan, 'Fahrettin Altun' üzerinden CHP'ye yüklendi: Tutarsızlıkları, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneği