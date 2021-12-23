Muharrem İnce’den ekonomi yorumu: Üretim seferberliği başlatmalıyız, balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip, dikmeliyiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, temel ürünlere gelen zamlar konusunda iktidarın ve muhalefetin de çözüm üretmediğini belirterek üretim seferberliği çağrısı yaptı. İnce, “Arazileri ve balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığını açılışına katılmak için kente geldi. Parti otobüsüyle Karacabey caddelerinde dolaşan İnce, vatandaşları selamladı. İnce’ye partililer eşlik etti. Açılış kurdelesini kesen İnce, konuşma yaptı.

“Yem EURO ile alınırsa et ucuz olmaz”

Karacebey’in tarım kenti olduğuna vurgu yapan İnce, “Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı. Muhalefet ile iktidar çıkıp suçu marketlere atıyorlar. Erdoğan diyor ki, 5 market suçluymuş. Köprü, otoyol, ilaç pahalı. Dolayısıyla ürün de pahalı olacak. Muhalefetin çözümü ne? Onların çözümü de marketlere mektup yazmak. Deftere yaz diyor, iktidar olunca ödeyeceğim diyor. Bu nasıl devlet yönetimi. İktidar da muhalefet de suçu marketlere atıyor. Biz burada çözüm üreteceğiz. Bizim çözümümüz şu. Önce üretimi artırmalıyız. Üretimi artırmak da hazine arazileri ve balkondaki saksılar dâhil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız. İddia ediyorum civciv ve ilaç Euro ile olursa yumurta ucuz olmaz. Buzağıyı, yemini, ilacı dışarıdan Euro ile olursa et ucuz olmaz” dedi.

Konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunan İnce, Karacebay'den ayrıldı. (DHA)