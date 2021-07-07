Muharrem İnce’den CHP’ye: Benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, oy vermediler

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür" dedi.İnce, "Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir terbiye, bu nasıl bir particilik. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, sandıkta oy vermedirler" diye konuştu.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, Çanakkale'de partisinin il binasının açılışını yaptı.

Açılıştan önce Cumhuriyet Meydanı'nda partililere hitap eden İnce, CHP'yi eleştirdi. İnce, "Halk TV'nin eski genel müdürünü takip ediyorsunuz değil mi? 2018'de Muharrem İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı. Günde 3 ile geliyor, miting yapıyor. Balıkesir'de miting yaptım, oradan Çanakkale'ye gelerek miting yaptım. O günlerde CHP'nin iki genel başkan yardımcısı, kim olduklarını da biliyorum, Halk TV Genel Müdürü'nü arıyorlar; 'Muharrem İnce'yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin' diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak kimi çıkaracak. Aday o zaten. Bu CHP'nin genel başkan yardımcısı sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Benim partiden ayrılmakla ne kadar doğru bir iş yaptığım işte buradan belli. Atatürk'ün ilkelerini yaşatan parti, Memleket Partisi'dir. Bu nasıl bir siyaset anlayışı, bu nasıl bir terbiye, bu nasıl bir particilik. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar, hazineden aldıkları parayı harcamadılar, sandıkta oy vermedirler. Seçim gecesi neredeydiniz. Çünkü bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü. Bana bilgi veremediler, sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var, hakkım. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum. Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sıkça söylüyor; 'Sayın Erdoğan gel karşıma, televizyonda tartışalım.' Benim de bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu, beraber bir televizyona çıkalım. Ben CHP'den neden ayrıldım, milletin gözü önünde tartışalım, olur mu? Millet kime hak verirse kabuldür. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı canını sıkma. Ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın. Gel tartışalım" dedi.

Konuşmasının ardından kurdele keserek, parti binasının açılışını gerçekleştiren İnce, sonra da parti binası dışında davul ve zurna eşliğinde, zeybek oynadı. (DHA)