Muharrem İnce: Değişim isteyenleri dışla, sonra dostlarınla hayal kur; bölücü olan kim?

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, ‘partiyi bölüyor' eleştirilerinin ardından yaptığı açıklamada "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" dedi.