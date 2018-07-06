Muharrem İnce: CHP'de kavga yok, değişim rüzgarları esiyor

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimler sonrasında başlayan parti içi tartışmalarla ilgili olarak, “Kavga yok, değişim rüzgarları esiyor” yorumunda bulundu.

Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya gelerek, Kubbeli Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisindeki 'kurultay' tartışmasına ilişkin, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" diye konuştu.

Erdoğan'a: Belge açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütleri ile CHP arasında ilişki olduğuna yönelik açıklamalarına tepki gösteren İnce, şunları söyledi:

"Türkiye’yi yöneten Erdoğan. İstihbarat onun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, jandarma onun emrinde, polis onun emrinde. Türkiye’yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasında ilişki olduğuna dair, Türkiye’yi yönettiğine göre, istihbarat onun elinde olduğuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açıklaması lazım. Bunu açıklamadan konuşuyorsa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olur. Ben onun iftiracı olduğuna inanıyorum; ama yüreği varsa elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasında bağ kuruyor, açıklasın onları. Palavrayla olmaz bu iş. Buyursun açıklasın."

TIKLAYIN - İnce'den Erdoğan'a: Elinde belge varsa açıkla

"Değişim rüzgarı eserken duvar yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur"

CHP'deki son gelişmeler sorulan İnce, "Değişim hararetli bir şeydir, hoş bir şeydir. Değişim rüzgarları eserse rüzgarların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgarların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP'de kavga yok, gürültü yok. CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak daha mantıklı olur, diye düşünüyorum" dedi.



Gazeteci Ahmet Hakan'ın kendisi hakkındaki yazısı da sorulan Muharrem İnce, "Teşekkür ederim kendisine. Gazeteciler bazen eleştirirler bazen de döverler. Kendisine teşekkür ediyorum" diye yanıt verdi.



(DHA)