İnce'den Erdoğan'a: Elinde belge varsa açıkla

CHP'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı adayıolarak gösterdiği Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Başkanları toplantısında söylediği, "CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa bölücü örgütle anamuhalefet partisi arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp esas haline dönüşecektir" sözlerine ilişkin olarak, "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla" dedi.

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan İnce, "Sayın Erdoğan; CHP ve terör örgütleri arasında utanmadan bağlantı kuruyorsun. Devleti sen yönetiyorsun, istihbarat, güvenlik, devletin tüm kurumları senin elinde. Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, "Son umut olarak 24 Haziran seçimlerine sarıldılar. Birbirlerini yolda görse selam vermeyecek olanlar her nasılsa karşımızda birleştiler. Öyle ki CHP, bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyi barajın üstüne taşımak için kendisine oy verenlerin bir kısmını oraya yönlendirildi. Gerçi bunlar 1991'deki seçimde de benzer bir yola başvurmuşlardı. Bölücü örgütün güdümündeki siyasiler ilk defa Meclis'e ayak bastılar. Bugün de Meclis'te milletvekili olarak yerlerini alacaklar. Milletini seven her CHP'li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz. Türkiye'nin en eski partisini Batı'daki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki bir avuç terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet hem tarih, açık ve net hesabı soracaktır. CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa bölücü örgütle anamuhalefet partisi arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp esas haline dönüşecektir" demişti.