Muharrem İnce: 'Çanakkale geçilmez' diye sana demediler Yıldırım; tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Bursa mitinginde referandumda neden hayır oyu verilmesi gerektiğini çarpıcı örnekler vererek açıkladı. İnce, "'Çanakkale geçilmez diyorlar, bakın geçtik' diyor. Onu da yanlış anlamış. 'Çanakkale geçilmez' diye sana demediler Yıldırım. İngilizlere İtalyanlara… dediler. Tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in karısı Mehriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine getirmesinin ardından onu ilk kutlayan kişinin Enerji Bakanı Berat Albayrak olduğunu hatırlatan İnce, 'İlk kutlayan damat oldu damat, niye... Komşuda pişer bize de düşer de ondan" diye konuştu.

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Başbakan Binali Yıldırım kendi kendini imha etmeye razı birisi. Başbakanlığım feda olsun. Bin Ali feda olsun diyor. Sen kim oluyorsun da Başbakanlığı feda ediyorsun.

"Dolar yükseliyor diyorlar. Dolsa ne olur dolmasa ne olur diyor. Ne düşünüyorsun diyorsun diyorlar. İtaat et rahat et diyor. Sayın Yıldırım, dünyayı itaat edenler değil hayır diyenler değiştirir.

"Bilgisayar işine fazla kafa yorma kafayı kırarsın diyor. Gençlere araştır, soruştur, sorgula diyeceğine…"

"Tam düşük profilli başbakan böyle bir şey"

Çanakkale geçilmez diyorlar bakın geçtik diyor. Onu da yanlış anlamış. Çanakkale geçilmez diye sana demediler Yıldırım. İngilizlere İtalyanlara… dediler. Tam düşük profilli Başbakan böyle bir şey…

2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun. İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyor. 50 sene önce Demirel Boğaziçi Köprüsü’nü yaptı zaten. Sen bununla övünüyorsun. Hani demiş ya adam Oğlum vali olamazsın demedim ki…. Bunlarınki o hesap.

Bizim tarihimizde birinci adamlar var bir de ikici adamları var. Bir de hayırcıları var.

Pir Sultan ‘Hayır’cıydı, Padişah fermanlarına ‘Hayır’cıydı.

Köroğlu ‘Hayır’cıydı, Halide Edip ‘Hayır’cıydı.

Mustafa Kemal ‘Hayır’cıydı, emperyalistlere hayır dedi.

Maraş’ta Sütçü İmam ‘Hayır’cıydı.

Kuvayi Milliye’ciler ‘Hayır’cıydı.

"Siz terörist misiniz? Bunu diyenlere 10 misli ile iade ediyorum"

Siz PKK’lı mısınız. Terörist misiniz, FETÖcü müsünüz. Hayır. O zaman bunları 10 misli ile iade ediyorum kendilerine.

Apo seni kandıracak, FETÖ seni kandıracak, Kandil seni kandıracak, Mavi Marmara’dakiler seni kandıracak. Yahu ilkokul mezunu FETO seni kandırıyorsa, Obama sana kim bilir neler yapmıştır.

Bir tek yerde çıkmıyor. FETÖCÜ çıkmayan bir yer var. TBMM. Şöyle bylock kullanan milletvekillerini görmek istemez misiniz. Bu sistem ikinci adamı Başbakanı da yok ediyor. Padişahın bile veziri var. Sadrazamı var.

"18 Madde bu, herkese anlatın"

Yargı bağımsızdır maddesi. Şimdi ne oluyor bu madde. Yargı hem bağımsızdır hem tarafsızdı oluyor. Hayır efendim. Yargı cumhuriyeten yana insan haklarından yana taraflıdır.

Milletvekili sayısı 550. Kaça çıkıyor Milletvekili 600. ABD’nin nüfusu 300 milyon, vekil sayısı 435. Hemen hemen Türkiye’nin 4 katı. Türkiye’yi yapacağız 600.

Rusya fededasyonunda nüfus 150 milyon, vekil sayısı 450. Bize 600 değil 300 yeter, 300 yeter. Onun için hayır diyoruz

Gensoruyu kaldırıyor. Gensorunu nedir. Yarının bir fazlası yani 276’ı buldun mu düşürürsün. Sözlü soruyu kaldırıyor. Milletvekinin bakana soru sormasını engelliyorsun. Peki sen vekile nasıl soru soracaksın. Ben bakana soramazsam sen de bana soramazsın. O yüzden hayır diyoruz.

Partili cumhurbaşkanı olacakmış. Bursaspor FB maçı var. Hakem FB’Lİ, yan hakem, futbolcu FB’li. Bursaspor bu maçı kazanabilir mi? 80 milyonun parası ile oluşan bir bütçemiz var bizim. Bu hazineyi bir kişiye emanet eder misiniz. şimdi bir kişiye veriyorlar. Apartman seçiminde bile bir kişiye yönetimi vermiyorsunuz. 80 milyon ülkeyi asla bir kişile teslim etmeyiz. Asla.

"Aliyev'i ilk kutlayan Enerji Bakanı oldu"

Azerbaycan’da Aliyev karısını başkan yardımcısı atayınca ilk kutlayan Enerji Bakanı oldu. Damat damat. Niye kutladı. Komşuda pişer bize de düşer diye kutladı.

OHAL’de ne yapabilir. Malınızı mülkünüzü elinden alabilir. Ülkücü kardeşlerime sesleniyor. Özerklik verebelir. Haberiniz olsun diyorum

AKP’ye üyeyim benim malıma mülküme neden el koysun. CHP’liler korksun diyebilir bir AKP li vatandaş. Öyle deme….'FETÖ'cülerde bir zamanlar kardeşiydi. Bülent Arıç da bir zamanlar kardeşiydi. Davutoğlu da, Esad da kardeşiydi. Kime kardeşim diyorsa o iflah olmuyor zaten

Sandık milletten, seçim milletten. Bas hayıra kurtul bu illetten diyeceksiniz. İki renk çıkacak karışınıza. Bir yanda beyaz, bir yanda kahverengi. Beyaza bakacaksın, demokrasiye kefen giydiriyorlar diyeceksin geçeceksin kahverengine, hayıra basacaksın. Toprağın rengine, Çukurova’yı düşüneceksin. Basacaksın.