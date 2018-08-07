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Politika

Muharrem İnce: Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız!

"Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın"

07 Ağustos 2018 20:17

T24

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olağanüstü kurultay çağrısına destek veren delegelere yönelik mesajında "Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın" dedi. 

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İnce, şunları söyledi: "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

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muharrem incechpolağanüstü kurultay

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