Genel merkeze tepki gösteren CHP'li muhaliflerden 'dava' mesajı: Bundan sonra her seçenek masada

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, genel merkezin Kurultay için yeterli imza toplanmadığının açıklamasının ardından, her seçeneğin masada olduğunu belirterek dava imasında bulundu. Özcan, "Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada" dedi. CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer de "Atatürk'ün kurduğu partiyi yargıda tartıştırmayacağız" sözünün arkasında olduğunu ancak 630 delegenin iradesinin kendi kontrollerinde olmadığına dikkat çekerek, "Atatürk'ün kurduğu partiyi yargıda tartışmayacağız açıklamasından sonra Kurultay talebinde bulunana delegeleren tepki aldık. Neden yargı yoluna gitmiyorsunuz diye" şeklinde konuştu.

CHP'de bir değişimi umut edenlerden yargı yoluna gitmeme kararımız ile ilgili bir tepki aldık. 630 delegenin iradesinden bahsediyoruz. 630 delegenin iradesi bizim kontrolümüz altında değil.

Habertürk'e konuşan Özcan süreci şaşkınlıkla izlediğini belirterek, "O imzaların her birinin bir hikâyesi var. Noter tasdikli belgeleri bile adi fotokopi gösterdiler. Partiden istifa etmiş diyorlar. Ama bu kişilerin üyeliği şu an bile devam ediyor. 31 kişi imza çekmiş demeye getiriyorlar. Tasdikli belgeleri neden kabul etmiyorsunuz? Kimler imzasını hangi gerekçe ile çekmiş? Kendileri tehdit mi edilmiş? Biz bunları bilmek istiyoruz. Mahkeme ile ilgili de istişare edeceğiz. Her seçenek masada" ifadesini kullandı.

"Ortak bir irade oluştu"

Gaye Usluer de "Bu hareketin içindeki kimse muhalif değil. Biz partiye yeni bir kan gelmesi ve yeni bir başarı öyküsü gelmesi için yola çıktık" dedi.

Usluer'in Habertürk televizyonuna yaptığı açıklama şöyle:

"Verilen kararlarda şunu görüyorum. 'Kadro hareketi istemiyoruz.' dediler. Bunu okuyorum. Genel Merkez bu imzaları çeşitli yollarla 569 imzaya indirse de kendi iradesi ile 630 kurultay isteyen vardır. Bizim kurultayımızın 1095'i seçilmiştir, gerisi Genel Başkan'ın anahtar listesi ile girmiştir. Biz CHP'li olmanın sorumluluğu ile hareket edeceğiz. Artık ortak bir irade oluştu. CHP'de bir değişimi umut edenlerden yargı yoluna gitmeme kararımız ile ilgili bir tepki aldık. 630 delegenin iradesinden bahsediyoruz. 630 delegenin iradesi bizim kontrolümüz altında değil. Delegelere baskın yapılmıştır. Bu beyana dayalı. Belge yok. Herkes yaşıyor bu ülkede. Burada yanlış olan onların imzasını çekmesindense, onların iradesine ipotek konulmasıdır. Varsa siyasi etik dışı, ahlak dışı yöntemler takipçisi olacağız"

Çağrı heyetinden açıklama: Amasız, fakatsız Kurultay kararı alınmalı

Çağrı heyeti 630 imzanın teslim edildiği yineleyerek, "Tüzüğümüzün belirlediği süre içinde, yeterli sayıda imza Genel Merkez'imize teslim edilmiştir. Buna rağmen Olağanüstü Kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır." denildi. Partinin 24 Haziran seçimlerinde aldığı yüzde 22,6'lık oyun başarısızlık oldupunu belirten heyet, " 'Yerel seçimleri hazırız' denilerek kendilerini aldatıyorlar" denildi. Heyet, milyonların değişim ve umut beklediğini belirterek, "Amasız, fakatsız kurultay kararı alınmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Çağrı heyeti, MYK'da yapılacak değişikliklerin yeterli olmayacağı görüşünü de savundu.