Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni destekleyecek

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendinise “Vay densiz vay. Bekayı zekâ sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. İnce, "Sayın Bahçeli, hakaret etmişse iyi bir şey olacak demektir. Çünkü Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir. Geçmişte Sayın Erdoğan’a çok hakaret etmişti, şimdi onu destekliyor. Dolayısıyla yakında beni desteklemeye başlayacaktır. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" dedi.



Memleketi Yalova’da cuma namazı öncesi açıklamalarda bulunan İnce, "Bakın belediyecilik hizmetleri, çöp toplamak, imar planı yapmak, park yapmak, yoksullara yardım etmek Türkiye’nin bir beka sorunu olamaz. Bunlar sıradan belediyecilik hizmeti. Şimdi 30 ilde ittifak kurdular. Diğer illerde kurmadılar. Türkiye’de 30 ilde beka sorunu var da diğer illerde yok mu? Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık var" dedi.

"Beni destekleyeceğinden eminim"



Bahçeli’nin sözlerine yanıt veren İnce, şöyle konuştu

"Yine Sayın Bahçeli şey demişti, ‘herkes yoluna’ demişti. Herkes yoluna dediği zaman beka sorunu yok muydu? Tekrar ediyorum, beka sorunu değil zeka sorunudur ama unutmayın Trump Türkiye’yi tehdit ettiğinde, tweet attığında Erdoğan’ın üzgünüm demesi Türkiye için beka sorunudur. Ona cevap verememesi Türkiye için bir varlık sorunudur. Gençlerin Türkiye’yi terk etmesi bir beka sorunudur. Ayrıca Katar Şeyhi'nden hediye uçak alıp, tank fabrikasını, palet fabrikasını Katarlılara devretmek Türkiye için bir beka sorunudur. Bunların böyle bilinmesini isterim ve şundan da eminim ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan’a ne hakaretler etti. Erdoğan, O'na ne hakaretler etti. Şimdi Bahçeli, Erdoğan’ı destekliyor. Sonra Devlet Bahçeli babam yaşında. Ben kendimden büyüklere hakarete hakaretle karşılık vermem. Karşılık vermemem onun haklı olduğunu göstermez ama Erdoğan’a ettiği hakaretleri unutup bugün destekliyorsa bana ettiği hakaretleri de unutup yarın beni destekleyeceğinden eminim. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur"



Tartışma nasıl başlamıştı?



İnce, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada İnce’ye “Zeka sorunuymuş. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay. Bekayı zekâ sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir. Ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkıfeleklerin işidir” demişti.