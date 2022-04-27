Muharrem İnce: Adaleti maşa yapıp 8-10 kişiden Gezi’nin hıncını çıkarmak zorbalıktır, zulümdür

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Gezi parkı davası kararlarını eleştirdi, sosyal medya hesabından; "Gezi; özgürlüğün, kardeşliğin, insanca yaşama isteğinin büyük direnişidir. Adaleti maşa yapıp 8-10 kişiden Gezi’nin hıncını çıkarmak zorbalıktır; zulümdür" diye yazdı.

İnce, "Hepimiz oradaydık. Yine olsa yine oluruz!" diye not düştü.

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