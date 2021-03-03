Muharrem İnce: 45 gün içerisinde partiyi açıklarız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den istifa eden Muharrem İnce, ''Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız'' dedi.

'Memleket Hareketi' başlatan ardından CHP'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'ye katıldı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şöyle:

'45 gün içerisinde partiyi açıklarız'

Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız.

Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık.

Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız.

Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir. Türkiye'de siyasetin kalitesini toptan yükseltmemiz lazım. Sadece bizim değil toplumsal dayanışma ile yükselmemiz lazım. En büyük hayalim bu ülkenin bütün gençlerinin sınavlarına güvenmelerin sağlamak. Güven unsuru azaldı. Kimse güvenmiyor sınavlara. 83 milyonun sınavlara güvendiği bu ülkenin sınavları dürüsttür güvenilirdir diyebilmek buradan başlarsak toplumsal barışa kalkınmaya iç barışa terörle mücadeleye katkısı olur.

Ankara'dan siyaset yapmayacağız. 51 vilayeti gezdim şu ana kadar. Önümüzdeki günlerde tekrar yolara düşeceğiz. Biz sürekli olarak 81 vilayet bitti turu tamamladık demeyeceğimiz. Büyük ilçelere gideceğiz ve halkla bire bir temas kurarak parti içerisinde demokrasiyi gerçekleştirerek bunlara anlatacağız.

'Harcamalarımızın hepsi kayıtlı'

Türkiye'de 104 tane parti var. Biz 105. olacağız. Bana sorduğunuz gibi diğerlerine de sorun. Biz bütün harcamalarımızı şu anda banka üzerinden yapıyoruz. 80 arkadaş herkes bütçesine göre para koyuyor ve sistemi çözecek paramız var bunların hepsi banka üzerinden yapılıyor. Partiyi kurduğumuz zaman o dokümanları sunarız. Parayı 80 kurucudan topluyoruz 1 veren de var bin veren de. Bağış geleceğine adım gibi eminim ama şu an bağış alamıyoruz. Siyasi partiyi kurduğumuz zaman bağış gelecek şu an teknik nedenlerden dolayı alamıyoruz.

Beştepe'ye giden CHP'li iddiası

"Beştepe'ye giden CHP'li" de büyük gelimeler oluyor. Mahkeme kayıtlarından kimin gittiği çıkacak. Şimdilik bu kadar diyeyim. Bekleyelim görelim acele etmeyelim ben dava açtım 'kim bu' diye.

Ben bunların iftira olduğunu zaten dava açamamalarından belli. Makus tarihi değiştirdiğim için ben kötü adam oldum.

"Biz de aday çıkaracağız"

Memleket Hareketi'nin sözcüsü olarak söylüyorum. Yakında siyasi parti olacağız. Her parti kendi adayını çıkarsın. Biz de çıkaracağız. Kim en yüksek oy alırsa, ikinci turda söz veriyorum, destekleyeceğiz. Ama onlardan da söz veriyorum. Çatı aday olmaz. Matematik bilimine aykırıdır. Beğendiremezsin bir kesimini.