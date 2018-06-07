Muharrem İnce: 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım (3)

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Politika

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OTİZMLİ ŞAMPİYON SPORCULARI KUTLADI CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingdeki konuşmasının sonunda kalabalığa doğru selfie çekti, platforma davet edilen Okullar Arası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda

07 Haziran 2018 01:24

OTİZMLİ ŞAMPİYON SPORCULARI KUTLADI
CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir Sıhhiye Meydanı\'ndaki mitingdeki konuşmasının sonunda kalabalığa doğru selfie çekti, platforma davet edilen Okullar Arası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda 3 altın madalya kazanan otizmli Deniz Dila Dinç ile erkeklerde Türkiye ikinciliği elde eden otizmli Efe Alpar Güler\'i kutladı.
KALPAK TAKTI
İnce daha sonra Erenköy Mahallesi\'ndeki pazaryerinde verilen iftar yemeğine katıldı. İnce\'ye burada Kırım Derneği yöneticileri tarafından kalpak verildi. İnce, kalpağı başına taktı. Bir partili de İnce\'nin boynuna Yörük poşusu taktı. İnce\'ye, 85 yaşındaki Alif Aydın da, 1976 yılında Almanya\'dan getirdiğini söylediği üzerinde Bülent Ecevit\'in fotoğraflarının yer aldığı fincan takımı hediye etti. İnce, Elif Aydın\'a, \"Cumhurbaşkanı seçildiğimde hususi olarak sana kahve içmeye geleceğim\" dedi.
Muharrem İnce, iftar sofralarında konuşmak istemediğini belirterek, \"İftar sofraları iftira sofraları olmasın\" diye konuştu. İnce daha sonra iftarın yapıldığı pazaryerinden ayrılarak otele geçti.

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