Muharrem İnce: 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağım (2)

33 GÜNDE 70 MİTİNG

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Eskişehir\'de Sıhhıye Meydanı\'nda halka hitap etti. Muharrem İnce, platforma eşi Ülkü İnce ile birlkite çıkarak coşkulu kalabalığı selamladı. İnce, 4 Mayıs’ta yola çıktıklarını, 33 günde 70’inci mitingi Eskişehir’de gerçekleştirdiklerini, 106 mitingde tamamlayacaklarını söyledi. İnce, “’İlk turda yüzde 30’u aşalım, ikinci turda Allah’ın izniyle bu seçimi alırız’ dedim. Ama iş değişti. Niye ikinci tura bırakayım. Birinci turda halledelim bunu” dedi.

İnce, bugüne kadar yaptığı konuşmalarda ‘gençler’, ‘gelecek’, ‘kuantum’, ‘sizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim’, ‘nano teknoloji’ dediğine vurgu yaparak şöyle dedi:

“Ama Erdoğan beni rahat bırakmıyor. Sevgili hemşerim, ben ana tarafından Rizeliyim. Onun için hemşerim diyorum. Geçenlerde bir iftar düzenliyor. İftarda bir general var. Erdoğan iftarda Türk ordusunu övmüyor, ‘bayrak’ demiyor, ‘millet’ demiyor. ‘Muharrem İnce’ diyor, beni eleştiriyor. General de alkışlıyor. Ben dedim ki, TSK Disiplin Kanunu\'nun 20’nci ‘Silahlı kuvvetler personeli siyasi faaliyete katılamaz.’ diyor. Orada bana ‘çırak’ derken alkışlıyorsun. Ben de ‘Erdoğan’ın generali misin, Türk Ordusu\'nun generali misin? Senin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Ne diyorsam o. Söylediğimin arkasındayım. Erdoğan da ‘Sen ondan söktüğün apoletleri Apo’ya mı takacaksın?’ dedi. Apo’yu ben tanımam. Ama Erdoğan, Ergenekon’da, Balyoz’da cezaevine attığın generallerin apoletlerini sen FETÖ’ye mi taktın?\"

BAHÇELİ, ERDOĞAN\'A YAĞCILIK YAPIYOR

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Korgeneral Engin Alan’ın, salona girdiğinde ayağa kalkmamasını eleştiren videosunu izleterek şöyle konuştu:

“Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Engin Alan Korgeneral, MHP’den milletvekilliği yaptı. Erdoğan diyor ki ‘Sen generalken bana ayağa kalkmadın, ben de seni hapse attım.’ Peki ben ‘O generalin apoletlerini sökeceğim’ dediğimde Bahçeli bana laf söylüyor. Kendi milletvekilini hapse atmış adama yağcılık yapıyor. Ülkücülerin takdirine sunuyorum bunu. Ülkücü kardeşlerim: ‘Bir ormanda kaplan, zebra, ceylan, çita bütün hayvanlar aynı yöne doğur kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır’ diyor Afrika atasözü. Hep beraber olmalıyız. Ben, sen, o yok, biz var. Sağcı, solcu yok, cumhuriyetçiler var, biz varız, hepimiz varız. Türk Kürt yok, alevi sünni yok, kadın erkek yok, CHP’li Ak Partili ülkücü yok. Bu beceriksizlerden hep beraber kurtulmamız lazım.”

MEDYA RAHAT EDECEK

Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde medyanın da rahat edeceğini belirten İnce, şöyle devam etti:

“Özgürleşecekler çünkü, kendine gelecekler. Onlar Erdoğan’ın medyası. Korkak bir medya, diz çökmüş bir medya. Sizin telefonlarınız milletin medyası. Erdoğan sarayda yaşıyor, ben kazandığımda o sarayda yaşamayacağım, evimde yaşayacağım. Bugün iyice coştu. Diyor ki ‘Köprüleri yıkacakmış, okulları yıkacakmış.’ benim için. Ağzımdan böyle bir şey çıktı mı benim? Yemin ederim kırdı. Niye yıkayım köprüyü? Sadece, ‘Şu sarayın ışıklarını söndüreceğim’ dedim. Bu sarayı gençlere vereceğim, bilim merkezi olacak. 5 saray da İstanbul’da var. Huber, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Vahdettin köşkü, var da var. Yetmedi şimdi bir de Marmaris’te 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Allah’ın izni milletin isteğiyle seçildiğimde Marmaris’te yazlık sarayı engelli çocuklarımıza vereceğim. Her ilin nüfusa göre kontenjanı olacak. Sırayla oraya kaç kişi alıyorsa, torpil olmayacak. Gelecekler annesiyle babasıyla birlikte Marmaris’te yazlık sarayda tatil yapacak engelli çocuklarımız.\"

FETÖ\'YÜ AYAĞIMA GETİRECEĞİM

İnce, Erdoğan\'ın FETÖ’nün ayağına gittiğini savunarak, \"Ben FETÖ’yü ayağıma getireceğim. Benim cumhurbaşkanlığımda televizyonu açtığınız zaman 16 kanalda Muharrem İnce’yi görmeyeceksiniz. Açıyorsun, bağırıp çağıran bir adam var. Yok böyle bir şey. İnsanlar sen iyi bir şey söylesen de senden nefret ederler. Ben çıkmayacak mıyım? Çıkacağım. Mesela dünyanın en verimli ovalarından birinde termik santral yaptırmak isteniyorsa o civarda yaşayan köylüleri alacağım tartışacağım. Ama o termik santrali de yaptırmayacağım. Şehitleri böldü. 15 Temmuz yakınlarına ayrı hak, diğerlerine ayrı hak. Camileri, okulları, milleti, gönülleri böldü, şimdi üniversiteleri bölüyor. İster İstanbul Üniversitesi, ister Anadolu Üniversitesi, ister Gazi Üniversitesi seçilir seçilmez o üniversiteleri birleştireceğim.” dedi.

\'DİPLMANI GÖSTER\'

Erdoğan’ın, Muğla’da konuşurken kendisi için, ‘Fizik öğretmeni ama okuma yazması yok’ dediğini söyleyen İnce, şöyle devam etti:

“Benim kapı gibi diplomam var. Göstersene diplomanı. Bakın diplomasının olmaması ayıp değil. Herkesin üniversite diploması olacak diye bir şey yok. Ayıp olan diploma olmadan var demek. Şimdi yandaş yazar dedi ki: onun diplomasını FETÖ’cüler çalmış. Ama FETÖ’cüler açıklama yaptı: ‘çalacaktık, gittik bulamadık’ dediler. ‘Sana ekonomi dersi veririm’ diyor. Hemşerim Erdoğan, dört gözle seni bekliyorum. İstediğin bir kanalda ister ekonomi, ister diplomasi, ister tarım, ister turizm, ister sanayi gel çık televizyonda karşıma. Hızlı tren, kutluyorum. Ben daha fazla ray döşeyeceğim. Ama sana bir sorum olacak. Hızlı trenleri nereden yapıyorsun? TÜLOMSAŞ’tan mı yoksa İspanya’dan mı alıyorsun? ‘Yerliyim milliyim’ diyorsun. Sarayın mermerleri Osmaniye’den mi, Bilecik’ten mi Hindistan’dan mı? Hindistan. Size yüzde yüz yerli mermer kullanılan yer söyleyeyim mi? Anıtkabir. 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerinin Türkiye’nin Güneydoğusu’na gelmesi için sen ‘evet’ dedin, bu gariban ‘hayır’ dedi. Sen mi millisin ben mi. Süleyman Şah Türbesi\'ni oradan oraya taşıdı. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. İnekler Uruguay’dan, saman Yunanistan’dan geliyor. Ayran bile yabancı artık. Erdoğan ile aramızda bir fark daha var. Ben küçük notlar alırım, arada bakarım. Doğrusu budur. Erdoğan ise Promterdan yazılar akıyor, okuyor. Siz de zannediyorsunuz ne büyük hatip. Halbuki o camdan okuyor. Cam durdu, Erdoğan durdu. Erdoğan camdan konuşuyor, ben candan konuşuyorum. Aslında benim rakibim promter.\"

İnce, siyasette kin tutmadığını da söyleyerek, \"Hiç intikam duygum, rövanş alma duygum yok. Siyasetçide kin olmamalı. Önüne bakmalı. Ama şu TRT\'yi yüreğime yazdım. Benim dönemimde millet kemer sıkmayacak. Devlet kemer sıkacak. Şatafat yok, saltanat yok, 300 araç yok, 3 bin koruma yok. Beraber başaracağız\" dedi.

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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