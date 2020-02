Muharrem İnce: 24 Haziran'dan sonra bu aksaklıklar düzelecek

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Aziz milletimiz tedirgin olmayın. 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıklar düzelecektir, düzelteceğiz. Yatırım güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. Türkiye sabit kur sistemlerinin tartışıldığı bir ülke olmayacaktır. Döviz ve faiz kontrol altına mutlaka alınacaktır\" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Erzincan\'a gelen CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, havalimanından kent merkezine geçerken, yol kenarında pancar tarlasında çapa yapan kadınları görüp, konvoyu durdurdu. İnce, kadınlarla birlikte çapa yaptı, bir süre sohbet etti. Muharrem İnce, daha sonra kent merkezine geçerek, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitingte halka seslendi.

​Ekonominin duvara toslamak üzere olduğunu savunan Muharrem İnce, \"Ey aziz milletim, ey Ak Partili kardeşim, ey ülkücü kardeşim, ey HDP’li kardeşim, ey İYİ Partili kardeşim, ey Saadet Partili kardeşim. Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını, yine başaramayacaklar. Bugün Erzincan’a gelmeden önce, ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım\" dedi. Tehlikeleri bertaraf etmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a tarihi bir çağrı yapacağını söyleyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, döviz kurları artıyor. Kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içine girecektir. Bu tehlikeden kurtulmak için, bertaraf etmek için Sayın Erdoğan, size sesleniyorum, size bu memleketin bir evladı olarak çağrımdır. 1- Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın. 2- Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası’nın para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin. 3- Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplinin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız. 4- Şu anda piyasalarda bir söylenti var. Bir dedikodu var. Bu söylentiyi bu dedikoduyu lütfen bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamaların hiçbir şekilde gündemde olmadığını kamuoyunda paylaşınız. Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız, piyasadaki finansal istikrara katkı sağladığını hep birlikte görürüz. Aziz milletimiz tedirgin olmayın. 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıklar düzelecektir, düzelteceğiz. Yatırım güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. Türkiye sabit kur sistemlerinin tartışıldığı bir ülke olmayacaktır. Atılacak bu adımlarla bir hafta içinde bu karanlık tabloyu hep birlikte gideceğiz. Döviz ve faiz kontrol altına mutlaka alınacaktır. Rahat ol aziz milletim diyorum.\"

\'DEVLET YÖNETİMİ İNCE AYARLA OLUR\'

Yeni anayasada milletvekillerinden bakan olunmadığını hatırlatan Muharrem İnce, \"Size bir kötü haberim var. Hemşehriniz Binali Yıldırım milletvekili listesine müracaat etti. Yeni anayasada biliyorsunuz milletvekillerinden bakan olmuyor, bakanlar dışarıdan. Hesapları şu, \'24 Haziran’da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak, dolayısıyla biz bakan olamayacağız, bari milletvekili olacağız\' diyorlar, hesap bu. Yeni dönemde devlet yönetiminde; bir, ince eleyip sık dokuyacağız. Ayrıca böyle bağırıp çağırmakla devlet yönetimi olmaz. Devlet yönetimi nasıl olur? İnce ayarla olur\" diye konuştu.

\'SİZE FİZİK ÖĞRETMENİ MUHARREM AĞABEYİNİZ SÖZ VERİYOR\'

Erzincan\'da şeker fabrikasının satıldığını ve tarımın öldüğünü belirten İnce, et- balığın arsa fiyatına gittiğini dile getirdi. Kamu kaynaklarını peşkeş çektiklerini aktaran İnce, şöyle devam etti:

\"Artık iki Trakya büyüklüğünde alan ekilemiyor. 2006’da bir kanun çıkardılar, dediler ki \'Milli gelirin yüzde birini tarıma ayıracağız.\' Türk çiftçisine Türkiye Cumhuriyeti borçludur. Mazot alamıyor, gübre alamıyor çiftçi. Köylü çocuğu Muharrem İnce’nin, Allah’ın izni, milletimin de isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda sözüm söz. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Öğrenciler, 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de 500 lira burs alacaksınız. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Size fizik öğretmeni Muharrem ağabeyiniz söz veriyor. Hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. 475 lira kredi alıyorsunuz, okul bitiyor. Bittikten sonra iş bulamıyorsun, babandan da para isteyemiyorsun, kredi de kesiliyor, ortada kalıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Türkiye Cumhuriyeti 22 yaşındaki gencine, o 475 lirayı iş bulamadığı sürece okulu bitse de 2 yıl ödemeye devam edecektir. Gençler sizinle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Bakın dünyayı tanıyamazsanız, bunu başaramayız. Bu kampanyada kadınlara ve gençlere güveniyorum. Kadınlar ve gençler onlarla kazanacağız. Çocukken babaannem televizyon düğmesini açıp kapatamazdı. Derdik ki; \'Ya nene bu düğmeye basarsan açılır, basarsan kapanır\' derdik, \'Bilemem\' derdi. Ben size 30 sene önce deseydim ki; \'Cep telefonu diye bir şey çıkacak\' desem inanır mıydınız? Şimdi bir şey daha söylüyorum sıkı durun; Önümüzdeki 10 yıl çok değişik bir dünya olacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Mesela robot koordinatörlüğü çıkacak, mekatronik mühendisliği çıkacak. Gençler sizi bunlara uygun yetiştireceğiz. Fransız genci neyi biliyorsa, sen de onu bileceksin.\"

\'ANTEP FISTIĞI BULUNMUYOR\'

Tarımı yeniden ayağa kaldırma sözü veren Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan bayramının yaklaştığı ve baklava için fıstık bulunamadığını söyledi. Milletin fıstıksız baklava peşine düştüğünü ifade eden İnce, \"Tarım Bakanı \'İthal ederiz\' diyor. Neyi ithal ediyorsun ya? Utanmıyor musun? Antep fıstığı bu. Antep fıstığını yurt dışından almaya utanmayacak mısın? Bakanın adı Fakıbaba, milletin adı Fakirbaba. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim beni dinleyin. Ak Partili kardeşlerim, MHP’li kardeşlerim, İYİ Partili kardeşlerim, HDP’li kardeşlerim siz de dinleyin. Neden yoksuluz? Kafamız mı çalışmıyor, bedenimiz mi çalışmıyor? Neden yoksuluz anlatayım. Neden az para kazanıyoruz? Türkiye en güzel elbiseleri dikiyor mu? Dikiyor. Bir İtalyan elbisesi 15 bin lira, ama elbise Türkiye’de dikiliyor. Bir televizyon yapıyor mu Türkiye? Üretiyor. Türkiye otomobil üretiyor mu? Üretiyor. Peki biz bir televizyondan 10 euro kazanıyoruz. Bir otomobilden 100 euro kazanıyoruz. Yani çerez parası. Yani çalışıyoruz, ama boşa çalışıyoruz. Verimsiz çalışıyoruz. Şimdi bizim bir otomobilden çok daha fazla para kazanmamız lazım. Niye kazanamıyoruz? Çünkü teknoloji bize ait değil. Tasarım bize ait değil. Bir yanda bir tek adam var, yanında da ehliyetsiz bir ekip var. Şimdi güçlü bir lider getireceğiz, yanına da ehliyetli bir kadro getireceğiz. Tek başına değil, güçlü bir kadroyla. Ortak aklı kullanacağız\" diye konuştu.

\'BEN GARİBANSAM, SEN NASIL ZENGİN OLDUN\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı dönem milletvekilliğine başladıklarını anımstan İnce, \"Erdoğan bana, \'Gariban cumhurbaşkanı adayı\' diyor. Aynı dönem milletvekilliğine başladık, hatta ben 5 ay önce başladım. Asker olsak ben çavuş, o onbaşıydı. 16 sene hemen hemen aynı maaşı aldık, ben garibansam, sen nasıl zengin oldun? Bana \'Gariban\' diyor ama, ben dünyanın en zengin adamıyım. İnsanları sağcı- solcu diye ayırmam, Kürt- Türk diye ayırmam. Kadın- erkek, yaşlı- genç, bizden- bizden olmayan diye ayırmam. 81 milyonu seviyorum, benim gönlüm zengin\" dedi.

Vatandaşlardan cep telefonlarını çıkarıp canlı yayın yapmalarını isteyen İnce, TRT\'yi eleştirdi. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ayıp olmasın diye, 8-10 dakika veriyor bizi. Geçen denk geldim, beni veriyorlar, ben de onları eleştiriyorum. Doktor artık sizi iyi edemiyor, gel burada yeni doktor. Hangi terör örgütü varsa, bütün kararlılığımla mücadele edeceğim. Nerede rüşvet, rant varsa kökünü kazıyacağım. Bizim kaynaklarımız bize yeter. Yazık günah bu memlekete. Bu toprakların nöbetçisi değil sahibiyiz. Bölüşeceğiz üreteceğiz. Bunu birlikte yapacağız. İlk projemiz huzur. Benden başka aday 5 arkadaşıma 500’er yüz TL yatırdım. Paraya ihtiyaçları olmadığını biliyorum. Bu toplum daha fazla gerginliği kaldırmaz. Şu an oyumuz yüzde 35’in üzerinde. Benim döneminde devlet tasarruf yapacak. Cumhurbaşkanının 20 aracı olmayacak. 300 aracı olmayacak. Sarayda oturmayacak.16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. Bir apartman dairem var. Evim bana saray gibi geliyor, orada oturacağım. Yeni dönemde ne olacak. Meydanlarda cumhurbaşkanı diğer partilerle kavga etmeyecek. \'Tezek, çöplük\' gibi söylemler duymayacaksınız. Gençler gelişin. Dünya yapay zekadan konuşuyor. Yabancı dil öğrenin tavsiyelerinde bulunacağım.\"



FOTOĞRAFLI