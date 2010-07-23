Muhallebicide çantasını çaldılar

T24- Sirkeci'deki bir muhallebicide çantasını çaldıran Gülşen, 4 bin dolar değerindeki çantasında da ikinci bir servet taşıdığı ortaya çıktı

Pop şarkıcısı Gülşen İstanbul Sirkeci'de bir muhallebicide çantasını çaldırdı. Sanatçı, 4 bin dolar değerindeki çantasının içinde ise neredeyse bir servet bulunduğunu beyan etti. Sirkeci'de bir muhallebicide arkadaşlarıyla oturan sanatçı, 4 bin dolar değerindeki çantasını sandalyesinin arkasına astı. Çantasının çalındığını fark eden sanatçı polisi aradı.

'KAMERALAR GÖRMEMİŞ'





İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, sanatçının oturduğu masanın kameraların 'kör' noktasında olduğunu belirledi. Dolandırıcılık masası ekipleri, arkalarında iz bırakmadan kayıplara karışan yankecilerin peşinde. Ünlü sanatçı ise 4 bin dolarlık çantasının içerisinde kredi kartları, yaklaşık 5 bin lira değerinde nakit para ve döviz, 5 bin dolar değerinde Bvlgari marka saat, 3 bin dolar değerinde antika saat ile Mercedes'inin anahtarı olduğunu bildirdi.

