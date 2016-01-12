Muhaliflerden Bahçeli'ye tepki: Hiç kimse ülkücü iradeyi hiçe sayamaz

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kongre takvimini açıklaması muhalefetin tepkisine neden oldu. Sinan Oğan, kurultay salonu yerine mahkemeyi işaret etmenin, ülkücü liderlik sorumluluğuyla bağdaşmadığını savundu. Oğan, “Hiçbir kişi ya da kurum ülkücü iradeyi hiçe sayamaz" dedi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre; Kızılcahamam kampının son gününde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamanın ardından, genel başkanlığın en önemli adayları Meral Akşener, Sinan Oğan ve Koray Aydın durum değerlendirmesi yaptı.

Sosyal medya ve katıldıkları programlarda tepkilerini dile getiren adaylar şunları söyledi:

Koray Aydın: “Büyük kurultay delegesi arkadaşlarımızdan aldığımız imzaları belirlediğimiz takvime göre önümüzdeki hafta sonunda tek klasörde birleştirip, usulüne uygun olarak Genel Merkez’e sunacağız”

Sinan Oğan: “Mahkemeyi işaret etmek, ülkücü liderlik sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Hiçbir kişi ya da kurum ülkücü iradeyi hiçe sayamaz. Ülküdaşlarımız müsterih olsunlar; ülkücü iradenin tecelli edeceği o an mutlaka gelecektir”

Meral Akşener: “Ülkücüler, hukuk ve demokrasinin keyfilikten, sevginin benlikten güçlü olduğunu, önce kendi evleri sonra da tüm Türkiye’de ispatlayacaklar”

Tüzükte zaman sınırsız

Bahçeli’nin “olağanüstü kurultayı toplamama” yönünde aldığı kararın arkasında, parti tüzüğüne olan güven yatıyor. Tüzüğe göre olağanüstü kurultay için imza toplanması yönünde bir süre sınırı bulunmazken, genel merkezin de değerlendirme yapmak için bir zaman aralığı yer almıyor. Genel Merkez, önceki gün 18 Mart 2018’de yapılacak olağan kurultay sürecinin başlama tarihini, 9 Ekim ilçe kongreleri olarak açıkladı.

İmzacıları ayıklama planı

İlçe kongrelerinin başlamasıyla mevzuat gereği olağanüstü kongre çağrısı otomatikman düşecek. İlçe ve il kongrelerinde delege yapısını değiştirmeyi hesaplayan MHP Genel Merkezi, muhalif imzacı delegeleri ayıklayacak