Muhalefetin dış politika alternatifleri; başka bir dış politika mümkün mü?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde muhalefet partilerinin iktidarın dış politikasına yönelik eleştirileri ve önerdikleri çözümler ile kültür hayatıyla ilgili çeşitli konular ele alınacak.

Program konukları: CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan, DEVA Partisi kurucusu ve analist Metin Gürcan, turizmci Bahattin Yücel, yazar Buket Uzuner.

Program bugün Tele1’de saat 20.00’de başlıyor. Programın konuları şöyle sıralanıyor:

- Başka bir dış politika mümkün: Muhalefetin dış politika alternatifleri…

- Batı ile Rusya arasında: Türkiye’nin uluslararası çıkarları ne gerektiriyor?

- S-400 ve F-35 krizleri nasıl çözülmeli?

- İsrail ne yapmaya çalışıyor?

- Turizmde büyük kriz kapıda…

- Toprak, su, hava, ateş: Edebiyat ve ekolojik sorunlar...

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak?, her cumartesi akşamı TELE1'de!