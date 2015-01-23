'Muhalefet Yüce Divan oylamasında istediğini alamadı, önemli olan budur'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 4 eski bakan hakkında, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Yüce Divan oylamasına ilişkin, "Muhalefet istediğini alamamıştır, önemli olan da budur" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Ülke TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin soru üzerine, saldırının amacının, yapanların belirlenmesinin, olayın aydınlatılmasının önemine değinen Akdoğan, "Şimdiden bunu 'Türkiye'ye dönük bir eylem, saldırı' gibi nitelendirmek çok doğru olmayabilir. Olayı tam bir anlamak lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını değiştirmeyip Somali'ye gideceğinin bildirildiğini hatırlatan Akdoğan, "Şunu herkesin bilmesi lazım: Türkiye ve Türk politikasına kimse bu tür eylemlerle yön veremez. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu tür hadiselere eyvallah etmez" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fransa'daki terör saldırısının ardından dünya kamuoyunun gündemine "İslami terör" kavramının tekrar geldiğini, bu olayın ardından Müslümanlara yönelik saldırı olaylarının arttığının hatırlatılması üzerine Başbakan Yardımcısı Akdoğan, terör olaylarında kimin kime ne yaptığının üzerinde başka amaçların olabileceğine de dikkat çekti.

'276'ya ulaşamadın, sen sonuca bak'

Akdoğan, 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylaması hatırlatılarak sorulan soru üzerine, "Siyasette sonuca ulaşmak önemlidir. Muhalefet bir hamle yaptı, sonuca ulaşabildi mi? Ulaşamadı. Yani istediğini yapamadı, 276'yı bulamadı. Burada önemli olan budur. Sürekli seçim kaybeden muhalefetin, 'biz işte bir puan oyumuzu arttırdık, iki puan şöyle oldu, iktidar bir puan geriye gitti vs' gibi kendi seçim başarısızlığını mazur göstermek için nasıl yorum yapıyorsa burada da aynı şey. Sen kendine bak. Sen bir şey yapmak istedin, 276'yı bulamadın, sonuca ulaşamadın ve burada muhalefet istediğini alamamıştır. Burada önemli olan budur" değerlendirmesini yaptı.

Akdoğan, bütün partilerin milletvekilleri üzerinde baskı kurduğunu, bütün milletvekillerini zorla oraya getirdiğini, baskı kurmak için her şeyi yaptıklarını buna rağmen neticeye ulaşmadıklarını belirtti. Akdoğan, 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasında AK Partili milletvekillerinden fire olduğu yönündeki tartışmalarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Sayıyı bilmiyoruz AK Parti'de. Mazeretli olanlar da var. Cumhurbaşkanımızla Afrika'ya, Başbakanımızla Davos'a gidenler, hasta olanlar, uluslararası birtakım programlarda olanlar, mazereti olan arkadaşlarımız da var ama bizden bir kısım kişilerin de kabul oyu verdiği de anlaşılıyor bu tablodan. Burada AK Parti'nin bir grup baskısı oluşturmaması... Neticede milletvekili kabine giriyor ve bir oy kullanıyor. Bu iradeye, sonuca saygı duymak gerekir. Bu saygıyı da biz göstermek zorundayız. Onun ötesinde kendi içimize dönük meseleyi elbette ele alırız, tartışırız, konuşuruz, değerlendiririz. Burada ben dramatik, çok eyvah eyvah denecek bir tablo olduğunu düşünmüyorum ama kendi içimizde sorgulanması gereken meseleler de olabileceğini düşünüyorum. Saygı duyarız iradeye ama çok normal bir şey olarak da görmüyorum açıkçası."

Yalçın Akdoğan, "Devlet Bahçeli'nin 'Hükümet 276'nın altına düştü ve güven kaybına uğradı' gibi bir açıklaması var" denilerek yöneltilen soruya ise bunun bir hükümet oylaması olmadığını, ne AK Parti'ye ne de hükümete karşı bir tavır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunda 2014 değerlendirmesinin yapıldığını anlatan Akdoğan, bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arzu ederse Bakanlar Kuruluna Başkanlık edebileceğinin altını çizdi.

'Cizre'yi Kobani'ye çevirmek istediler'

Akdoğan, Cizre'deki olaylara ilişkin soru üzerine, Çözüm Süreci ve önceki demokratik açılım süreçlerinin birçok sabotaja uğradığını belirterek, "Cizre ikinci bir Kobani (Ayn el-Arap) olayına çevrilmek istendi: Bunun üzerinden nasıl sürece zarar verebiliriz. Burada kirli ellerin karanlık ellerin devreye girdiğini gördük. Açık tahrikler, provokasyonlar içerisine girdiklerini gördük. Bunlarla ilgili tabii gerekli soruşturmalar yapılıyor. Ama 4-5 gündür geçen haftaya göre daha sakin olduğunu biliyoruz, şu anda bölgede herhangi bir şey yok" diye konuştu.

Bölgede birilerinin, provokasyon ve tahrik peşinde olabileceğini ifade eden Akdoğan şöyle konuştu: "Ama ortada bir örgüt var. Bununla ilişkili birtakım çevreler var, onlar bu işleri yaptılar yani hendeği kazan, provokatörler gelip hendeği kazmadı, kazan anlayışın ne olduğu belli. Sokaklara çocukları salan, sağa sola molotof atan bu anlayış da belli. Devlet burada güvenliği sağlayabilecek güç ve kudrete sahiptir ve gereğini yapar. Ama bu siyasi bağlantılı yapıların bu tahriklerden uzak durması kitleyi sokaklardan çekmesi, bu olaylara zemin hazırlamaması önemlidir. Bizim de bu siyasilere bu çağrıyı yapmamız gayet doğaldır. Bu bağlamda birkaç defa bu olayların son bulması için girişimler oldu. Öcalan'ın mesajı okundu. Ertesi gün çocuğun vurulması hadisesi yaşandı. Daha önce Kandil bir açıklama yaptı, yüzlerinizi kapatmayın, molotof atmayın... Ertesi gün başka hadiseler meydana geldi. Bunların hepsi boşa çıktı. Karanlık eller bunları boşa çıkarmak için bu işleri yaptılar."