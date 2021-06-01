Muhalefet doğruladı; İsrail'de güç paylaşımı anlaşması yürürlüğe girerse aşırı sağcı Bennett başbakan olacak

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İsrail'de ana muhalefet, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidardan etmeyi hedefleyen güç paylaşımı anlaşması hayata geçerse aşırı sağcı politikacı Naftali Bennett'in başbakan olacağını doğruladı.

TIKLAYIN | Naftali Bennett: İsrail başbakanı olması beklenen milliyetçi politikacı

Muhalefet lideri Yair Lapid, idealojik olarak çok farklı noktalardaki partilerden oluşan koalisyonun günler içinde 12 yıllık Netanyahu dönemini bitirebileceğini söyledi.

Lapid, "Bu işi önümüzdeki hafta bitirebiliriz. Bir hafta içinde İsrail'de yeni bir başbakan ile yeni bir dönem başlamış olabilir" dedi.

Konuşmasında Lapid ilk kez anlaşma kapsamında aşırı sağcı milliyetçi Bennett'in başbakan olmasını planladıklarını açıkça belirtti.

The Guardian'ın aktardığına göre Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmek isteyen Bennett, ideolojik olarak seküler Lapid'den çok Netanyahu'ya yakın. Yerel basına göre koalisyon resmileşirse dönemin ilk 2 yılı Bennett, son iki yılı da Lapid başbakanlık yapacak.

Lapid'in Yesh Atid partisinden bir kaynak Bennett'in ilk olarak göreve geleceğini ve bir süre sonra görevi devredeceğini belirtti. 4 yıllık dönemin nasıl paylaşılacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

Lapid'in Knesset'te çoğunluğu sağlamak için birçok parti ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı ifade edildi.