Naftali Bennett: İsrail başbakanı olması beklenen milliyetçi politikacı

Naftali Bennet yıllardır başbakan olmak isteyen bir siyasetçiydi. Şaşırtıcı olan ise bunu parlamentoda az sayıda sandalyeye sahip Yamina partisinin lideri olarak başarma ihtimalinin güçlü bir şekilde doğması.

Yedi milletvekili ile parlamentonun en büyük beşinci partisi olan Yamina, hem Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hem de muhalefetin koalisyon görüşmelerinde yer alarak yeni hükümeti belirleyecek kilit partiye dönüştü.

Bennett hangi taraf daha güvenilir bir hükümet oluşturursa ona destek vereceğini söyledi.

Hem Netanyahu hem de ana muhalefet lideri Yair Lapid kendisine başbakanlık koltuğunu teklif etti.

Sağcı Bennett sonunda, aralarında büyük ideolojik farklılıklar olmasına rağmen merkez çizgideki Lapid ile hükümet kurmaya karar verdi.

49 yaşındaki Bennet bir zamanlar Netanyahu'nun en yakınındaki isimlerdendi. 2006-08 yılları arasında özel kalemliğini yaptığı Netanyahu ile siyasi bir ayrılık yaşadı.

Likud partisinden istifa ederek sağcı, milliyetçi ve muhafazakar Yahudi Evimiz partisine katıldı, 2013 yılında parlamentoya girdi.

O tarihten 2019'a kadar her koalisyon hükümetinde bakan olarak yer aldı.

O yıl ise Yeni Sağ adlı ittifakı parlamentoya girmeyi başaramadı.

11 ay sonra yapılan erken seçimde bu başarısızlığını telafi etti ve Yamina (İbranicede sağa doğru anlamına geliyor) partisiyle mecliste yerini aldı.

Ultra milliyetçi olarak nitelenen ve kendisini Netanyahu'nun daha sağında gördüğünü söyleyen Bennett, İsrail'in bir Yahudi ulus devleti olmasını destekliyor ve 1967 savaşından beri İsrail işgali altında bulunan Suriye'nin Golan Tepeleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün İsrail'in kültürel ve tarihsel hakkı olduğunu iddia ediyor.

Bu bölgelerdeki, neredeyse tüm dünyanın yasa dışı 140 civarı yerleşimde 600 bin Yahudi yaşıyor.

Bu yerleşimlerin geleceği İsrail ve Filistinliler arasındaki en büyük tartışma konularından biri. Filistinliler bu yerleşimlerin boşaltılması gerektiğini düşünüyor.

Bazı siyasetçiler yeni yerleşimlerin durdurulmasını savunsa da Bennett bunların durdurulması bir kenara, inşalarının yavaşlamasına bile karşı.

Akıcı bir şekilde İngilizce konuşan Bennett sık sık yabancı TV kanallarında boy göstererek İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarını savunuyordu.

Hırçın bir söyleme sahip olan Bennett bir keresinde İsrail Parlamentosu'ndaki bir Arap siyasetçiye "Siz daha ağaçlarda sallanırken bu topraklarda bir Yahudi devleti vardı" demişti.

Bennett Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme karşı. ABD Başkanı Joe Biden ve uluslararası toplumun büyük bir kısmı bunu desteklese de Bennett, zamanında "kalçaya saplanmış bir şarapnele" benzettiği İsrail-Filistin sorununa böyle bir çözüm gelmeyeceği görüşünde.

Şubat ayındaki bire söyleşide "Ben iktidarda olduğum müddetçe İsrail'in bir santimetrekaresini dahi vermem. Nokta" demişti.

Ona göre çözüm, İsrail'in bu toprakları ilhak etmesi.

Bennett ayrıca Filistinli militanlara daha sert davranılması gerektiğini düşünüyor, idam cezasını savunuyor.

İsrail'de bugüne kadar soykırımın mimarlarından Adolf Eichmann dışında kimse idam edilmemişti.

2018'de Hamas'la ateşkese karşı çıkmış, bu yıl İsrail'in hava saldırılarında Filistinlilerin ölmesinin sorumlusunun da Hamas olduğunu söylemişti.

Bennett 2014 yılında İsrail'in eylemlerini eleştiren New York Times ve İsrailli Haretz gazetesi ile alay eden bir siyasi reklamda oynamıştı.

Hipster bir İsrailli kılığına giren Bennett, art arda özür diledikten sonra gerçek kılığına bürünerek, "Bugünden itibaren özür dilemeyi bırakıyoruz" demişti.

Bennett siyasete atılmadan önce orduda görev almış ve ticaret yapmıştı.

Askerliği sırasında özel kuvvetlerde bulunan Bennett, sonrasında ise yüksek teknoloji şirketleri kurup satarak milyoner olmuştu.

2014'te serveti hakkında konuşan Bennett, "17 biftek yemiyorum. Özel jetim veya yatım yok. Para bana yalnızca yapmak istediğim şeyleri yapabilme özgürlüğü getirdi" demişti.